Российским властям необходимо добиться роста реальных доходов граждан. Об этом Владимир Путин заявил 20 ноября на пленарной сессии форума «Россия зовет!». По словам президента, эта проблема — важнейшее направление работы правительства, результаты которой «пока весьма скромные». Залогом же роста благосостояния людей может стать только развитие экономики страны, подчеркнул глава государства. Именно спорами о реальном состоянии российской экономики запомнилась утренняя сессия форума, в которой приняли участие главы Минфина, Минэка и Счетной палаты.

На полях Центра международной торговли, где с 20 по 22 ноября проходит ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», собралось свыше 2,5 тыс. гостей, включая около 600 зарубежных делегатов. Интерес к мероприятию, особенно к пленарной сессии с участием Владимира Путина, был действительно колоссальный.

Участников форума встречала небольшая фотоэкспозиция, посвященная деятельности выдающегося дипломата Евгения Примакова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Осматривая отдельные снимки, присутствующие вспоминали знаменитый «разворот над Атлантикой» и другие важные события, связанные с великим политиком. При этом выставка привлекала внимание не только отечественных журналистов и экспертов, но и иностранцев.

— Значение форума трудно переоценить, потому что он дает возможность прямой связи между инвесторами и государственными структурами и предприятиями, которые участвуют во встречах один на один. Это очень важный с точки зрения времени момент, поскольку осенью многие западные фонды принимают решение о перераспределении своих инвестиций, — заявил «Известиям» управляющий директор, руководитель управления продаж на рынке акций по России ВТБ Капитал Кирилл Громов.

Есть куда стремиться

Ключевое событие форума — вступительное слово президента — было посвящено основным тенденциям в российской экономике. Несмотря на снижение темпов глобального роста, в РФ сохраняется позитивная экономическая динамика, подчеркнул Владимир Путин. В прошлом году прирост ВВП достиг 2,3%. Кроме того, сокращается безработица: за первые девять месяцев текущего года она составила 4,6%. Это самое низкое значение в современной истории России.

— Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в три процента и, может быть, даже ниже, — добавил глава государства.

В этом году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум, напомнил президент. Капитализация российского рынка акций превысила 48 трлн рублей, или 45% ВВП, — это значительно выше, чем в США, Китае, Германии, Великобритании или, например, в Индии, пояснил он.

Владимир Путин во время своего выступления также обратил внимание на задачи, стоящие перед страной в ближайшие годы. По его словам, правительству и деловому сообществу необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных и передовых технологий.

Кроме того, важно нарастить конкурентоспособность гражданских секторов российской экономики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта, отметил президент.

— Вместе с тем считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются доходы, реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные, — заявил он.

Оказаться в пещерах

Завершив выступление, президент остался на сцене, чтобы ответить на вопросы из зала, связанные в большинстве случаев с экономической тематикой. Так, в ходе беседы Владимир Путин обратил внимание на то, что на данный момент средства на реализацию национальных проектов освоены лишь на 64% от годовых значений. Основная проблема заключается в недостаточном взаимодействии центральных и региональных властей, отметил глава государства.

Владимир Путин сообщил и о планах по расходованию средств Фонда национального благосостояния. По его словам, финансы должны быть направлены в соответствии с действующим законодательством на проекты на возвратной основе. Прежде всего, речь идет об инфраструктурных проектах, которые дают отдачу для всей экономики, пояснил он.

— Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем, — сказал президент.

Несколько раз российскому лидеру пришлось отвечать на вопросы, связанные с защитой окружающей среды. Владимир Путин заверил всех присутствующих: Россия стремится к тому, чтобы баланс ее энергетики был как можно более «зеленым». При этом уже сейчас в стране активно используется гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация. Однако невозможно полагаться только на энергию солнца, ветра или приливов, уверен Владимир Путин. Полный отказ от углеродов может оказать негативное воздействие на все человечество.

Кроме того, президент напомнил, что страна осуществит все обязательства по выполнению Парижского соглашения по климату.

Выстрел в ногу

Разумеется, пленарная сессия не обошлась без обсуждения политических тем. Президенту, к примеру, пришлось в очередной раз затронуть проблему украинского кризиса и российско-американских отношений.

Владимир Путин снова выступил против пересмотра Минских соглашений и принятия нового закона об особом статусе Донбасса. По его словам, законы, которые не будут согласованы с непризнанными республиками, не смогут решить проблему и только заведут ситуацию в тупик.

Рассказал глава государства и о своих отношениях с коллегой Владимиром Зеленским.

— Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда. Я с ним не знаком. Мы по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе, — заявил Владимир Путин.

Россия готова к нормализации отношений с США, сказал на пленарной сессии Владимир Путин. Политик выразил надежду, что в скором времени внутриполитические разногласия в Соединенных Штатах перестанут влиять на отношения с РФ. По его словам, миф о российской угрозе нужен лишь тем, кто хочет нажиться на борьбе с Москвой. При этом введенные санкций и различного рода ограничения абсолютно контрпродуктивны и лишь наносят ущерб американским компаниям.

— В ногу себе выстрелили — и всё, — заявил Владимир Путин.

Привлекательность России для иностранных инвесторов сейчас очень высока, отметил в беседе с «Известиями» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

— Все давно уже поняли, что санкциями Россию не напугать. Знаете, есть такой принцип: деньги как вода, текут туда, куда выгодно. В РФ вкладывать выгодно, мы это видим, — заявил он.

И если бы не «политические баррикады», которые пытается строить Запад, деньги потекли бы еще быстрее, отметил парламентарий. При этом иностранному бизнесу часто всё равно, что думают политики, подчеркнул он.

Потерянный спрос

До выступления президента на форуме прошла макроэкономическая сессия, в которой приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Антон Силуанов отметил положительные сдвиги в экономике страны: в октябре рост ВВП составил 2,2%, напомнил он. Показатель этот пока неустойчивый, но он демонстрирует происходящие позитивные изменения — плоды ранее принятых решений, в том числе и по нацпроектам. Годовой прогноз роста ВВП в 1,3% правительство пока не меняет.

А вот оценка инфляции на конец 2019 года изменилась — рост цен составит 3%, спрогнозировал Максим Орешкин. Этот показатель даже ниже, чем по итогам 2018-го, когда НДС ещё был 18%. Тогда увеличение стоимости товаров и услуг составило 4,2%. Глава Минэкономразвития пояснил, что низкая динамика инфляции в этом году говорит об отсутствии спроса у населения. По оценкам министерства, в этом году экономика недополучила 1 трлн рублей из-за пассивного поведения потребителей.

Центробанк видит эту проблему, уверен Максим Орешкин. Структурные реформы и поддержка оптимального уровня инфляции в 4% — это два крупных блока, над которыми правительству и регулятору нужно работать.

Однако с негативной оценкой главы МЭР о снижении инфляции в стране не согласился Антон Силуанов. По его словам, низкий показатель дает больше доходов не только населению, но и предприятиям. Поступления у граждан выросли впервые за несколько лет, подчеркнул он.

Главная причина того, что цены не растут — в низких параметрах потребительского и инвестиционного спроса, считает заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. По его словам, такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой ставки ЦБ в предыдущие годы и повышения НДС. Производители не могут увеличивать цены, потому что и так никто ничего не покупает, а если повысят — будет еще хуже.

А вот Алексей Кудрин неожиданно сменил традиционную критику в адрес нацпроектов на похвалу. Он заявил, что запланированные мероприятия правительства набирают скорость и достижение заложенных в них целей может дать толчок к развитию. Вместе с тем он все же отметил недостаток в стране структурных и институциональных реформ. По мнению главы СП, при их отсутствии рост российской экономики будет ограничен 1,5% в год, а показатель инфляции останется на уровне 4%.

Слабое качество госуправления и бюрократия заблокировали расходование федеральных средств, считает Кудрин. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей, отметил он. За три года объем неисполненных расходов практически вырос втрое.

Николай ПОЗДНЯКОВ, Роза АЛМАКУНОВА, Екатерина ВИНОГРАДОВА