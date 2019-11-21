21.11.2019 10:30 276

Компаниям, пойманным на необоснованной налоговой выгоде, нужно доначислять налоги исходя из того, сколько они должны были заплатить, если бы не применяли схемы налоговой экономии, считает межведомственная рабочая группа, созданная на базе Аналитического центра при правительстве для решения системных проблем российского бизнеса.

Исправить статью 54.1 Налогового кодекса и закрепить метод «налоговой реконструкции» рабочая группа, соруководителями которой являются глава Аналитического центра Владислав Онищенко и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложила в обращении премьеру Дмитрий Медведеву. Копия письма и текст законопроекта о налоговой реконструкции есть у РБК.

Новая статья 54.1 Налогового кодекса привела к значительному росту доначислений после проверок компаний, отмечает сопредседатель рабочей группы бизнес-омбудсмен Борис Титов. Существующая практика «носит штрафной характер» и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Ст. 54.1 Налогового кодекса действует с августа 2017 года. Она должна была устранить пробелы в судебной практике и установить более четкие критерии для признания налоговой выгоды необоснованной. Злоупотреблением считается умышленное искажение отчетности: учет фиктивных сделок, а также операции без разумных экономических причин, сделки с единственной целью сэкономить на налогах. Все решения региональных инспекций по этой статье согласовываются с центральным аппаратом ФНС.

Большинство решений — в пользу налоговиков

Налоговые органы выиграли 90% споров (70 из 80 дел) о налоговой оптимизации с 2017 года, когда вступила в силу статья 54.1 НК, сообщил 19 ноября замглавы ФНС Даниил Егоров.

К сожалению, практика складывается не в пользу бизнеса, и нередко «под эти жернова попадают в том числе и добросовестные налогоплательщики», прокомментировал РБК руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев.

Неоднозначные формулировки статьи 54.1 НК на практике привели к формализму, отмечает юрист. Например, если реальным поставщиком товара была не та компания, которая указана в документах, а через посредников третье лицо, компании могут начислить налог не с прибыли после понесенных расходов, а с оборота и отказать в вычетах по НДС.

Почему из-за 54.1 НК возросли налоговые риски

После вступления в силу статьи 54.1 НК в 2017 году ФНС сообщила нижестоящим инспекциям, что прежние подходы при доначислении налогов потеряли свое значение, и в случаях налоговой экономии расчетный способ не применяется. Как правило, теперь налоговые органы не проводят налоговую реконструкцию, что приводит к существенному увеличению размера доначислений, пеней и штрафов, рассказал РБК юрист налоговой практики юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Сергей Булгаков.

Например, как ранее писал РБК, комбинат в Кемеровской области купил молоко у сельхозпроизводителей, оформив сделку через посредников (типичная схема налоговой экономии). Налоговая инспекция доначислила комбинату не только 4,2 млн руб. НДС, но и почти 12 млн руб. налога на прибыль, пени и штрафы, хотя компания понесла реальные расходы на закупки. Суд занял сторону бизнеса и отменил чрезмерные доначисления по налогу на прибыль.

Как предложено исправить закон

Авторы поправок в статью 51.1 НК видят необходимость прямо прописать в законе, что сумма доначислений не должна превышать сумму, которая не была уплачена в бюджет в результате неправомерных действий. Статью предложено дополнить пунктом 5 о том, что «доначисление налогов не должно вести к двойному налогообложению, искажению экономической природы налогов, избыточному, не обусловленному экономическим содержанием совершенных операций, налогообложению».

При этом применять принцип налоговой реконструкции предложено лишь, если компания самостоятельно уточнила налоговые обязательства, скорректировав декларацию.

По мнению Булгакова, ФНС должна исполнять эту обязанность независимо от того, подала ли компания уточненную декларацию. До окончания налоговой проверки у компании нет возможности получить достоверную и полную информацию о претензиях. В ситуации, которую предлагает законопроект, компании должны будут предугадать позицию налоговиков и фактически добровольно признать нарушение налогового законодательства, указал юрист.

По его мнению, налоговые органы должны указывать в актах по итогам проверок размер предлагаемых доначислений уже с учетом реального экономического смыла операций. «Обязанность инспекции произвести налоговую реконструкцию должна быть безусловной. Иное по существу приведет лишь к нормативному закреплению существующей позиции фискальных органов и окончательно узаконит практику «избыточных» доначислений», — уверен юрист.

Ольга АГЕЕВА