21.11.2019 10:40 244

В рейтинг директоров-капиталистов по версии Forbes в этом году вошли четверо новичков.Среди них президент Сбербанка и гендиректор «Аэрофлота».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков, глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев стали новичками рейтинга директоров-капиталистов — руководителей, владеющих наиболее высоко оцененными пакетами акций своих компаний.

Осеевский, возглавляющий «Ростелеком» с 2017 года, занимает 16-е место. Ему принадлежит 0,169% компании — этот пакет оценивается в $5,9 млн. Пакет Дубовскова оценен в $4,7 млн (с учетом доли в МТС), топ-менеджер занял 18-е место. Далее в рейтинге идет Греф, доля которого (0,003096%) оценивается в $2,6 млн. Замыкает топ-20 Савельев. Стоимость принадлежащих ему 0,121% «Аэрофлота» — $2,2 млн.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает бывший президент холдинга «Сибур», зампредседателя его совета директоров Александр Дюков — его пакет Forbes оценил в $472 млн. Второе место за собой сохранил председатель правления «Сибура» и обладатель пакета стоимостью $411 млн Дмитрий Конов. Занимавший третье место в прошлогоднем рейтинге и возглавлявший список 2017 года Дмитрий Стрежнев 15 лет руководил компанией «Еврохим» Андрея Мельниченко, однако летом 2019-го ушел и продал все свои акции самой компании за $785 млн. Теперь на третьем месте — генеральный директор USM Management Иван Стрешинский с пакетом стоимостью $397 млн.

Общая оценка акций всех 20 директоров получилась на 35% ниже, чем в прошлом году, — $2,2 млрд. Никто из прошлогодних участников рейтинга свои пакеты не увеличил.

Как считали

Из 200 крупнейших по выручке за 2018 год компаний Forbes выбрал те, владельцы которых делятся акциями с менеджерами. В шорт-лист вошли нынешние руководители и бывшие, которые после ухода с поста президента, гендиректора или СЕО продолжили работу в совете директоров, а их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Для оценки публичных компаний Forbes брал котировки на 22 октября 2019 года. Оценка частных проводилась в основном методом сравнения с торгуемыми аналогами.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

