21.11.2019 11:00 236

Рубль утром четверга пытается расти, поскольку фактор налогового периода в РФ, к пику которого экспортеры могут продолжать продажу валюты, выглядит немного сильнее негативных внешних тенденций, связанных с неопределенностью в сроках заключения сделки США и КНР.

К 10.20 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,84, и рубль набирает 5 копеек.

К евро рубль набирает 1 копейку, котировки вблизи 70,69.

25 ноября завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а 28 ноября — налога на прибыль.

Ранее источники Рейтер, близкие к администрации США, сообщили, что подписание первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года.

Одновременно между двумя этими странами сохраняется политическая напряженность, в том числе и после ставших известными намерений президента США Дональда Трампа подписать принятый на текущей неделе законопроект о поддержке протестующих в Гонконге, который разозлил официальный Пекин.

На этом фоне валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса вновь тяготеют к снижению.

Доллар США показывает минимальные изменения к евро ($1,1073), иене (Y108,60) и 6-валютной корзине (97,91).

Нефть немного дешевеет после почти 1,5-процентого роста накануне, баррель Brent теряет 0,2% и оценивается в $62,30.

В фокусе внимания мировых рынков — сегодняшняя публикация протоколов последнего заседания ЕЦБ, а в пятницу ожидается выступление его новой главы Кристин Лагард на Европейском банковском форуме, также завтра выйдет массив предварительных ноябрьских данных о деловой активности в еврозоне и США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ