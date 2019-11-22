22.11.2019 08:00 219

Под угрозой исчезновения могут оказаться такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Института развития интернета (ИРИ). "Под угрозой, скорее, находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические", — отметили эксперты.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала "Российской газете", что ,по прогнозам Оксфордского университета, 47 процентов сегодняшних профессий имеют высокую вероятность исчезнуть к 2025 году. А специалисты Сколково считают, что пропадет необходимость в дворниках, работниках химчисток, операторов коллцентров, прорабов, экскурсоводов, билетеров, шахтеров. Практически полностью уйдут с рынка труда такие профессии, как стенографист, турагент, охранник, финансовый советник, переводчик, кассир, и другие.

"Трансформация профессий будет тесно связана с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров", — считает Фарида Мирзабалаева.

При этом в условиях старения и сокращения населения внедрение новых технологий, определяющих исчезновение одних и появление других профессий, может смягчить нехватку кадров.

Профессии будущего , обозначенные в Атласе профессий Сколково, это, например, специалист по киберпротезированию, биоэтик, специалист по кристаллографии, эковожатый, экопроповедник, экоаудитор, эксперт по образу будущего ребенка, специалист по детской психологической безопасности и т.д. Но, как считает Фарида Мирзабалаева, вряд ли эти профессии станут массовыми.

Впрочем, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Остапковича, полностью профессии редко исчезают, часто они просто трансформируются. В США, например, за последние 20 лет исчезла только одна профессия — лифтера.

Ольга ИГНАТОВА