22.11.2019 08:10 173

Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста. Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий. Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты.

Ставка, климат и технологии

Отвечая на вопрос «Известий» о предложениях по разогреву экономики, помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер. Во-первых, это снижение ставки ЦБ — ориентировочно до 5%.

— У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это (уровень ключевой ставки. — «Известия») вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и т.д., — заявил Андрей Белоусов.

Второй способ ускорить экономику — улучшение инвестиционного климата. В частности, за счет снижения давления на бизнес со стороны силовых органов и запуска регуляторной гильотины, уточнил помощник президента.

Третья составляющая — это действия, связанные с доступностью новых технологий для бизнеса. К этому пункту необходимо добавить еще и обеспечение кадрами — прежде всего рабочих профессий.

— С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем, — заявил он «Известиям». — Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой.

Профессиональное обучение работников и россиян старшего возраста, в том числе по рабочим специальностям, организовано уже сейчас в рамках нацпроектов по повышению производительности труда и улучшению демографии, заявили в Минтруде.

В 2018 году, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, то есть примерно до 3%. Добиться более устойчивого и динамичного роста экономики президент потребовал и на августовском совещании по экономическим вопросам. В нем участвовали Андрей Белоусов, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



Прирост ВВП, по оценкам Минэкономразвития, в III квартале ускорился до 1,9% с 0,9% во II квартале. По итогам девяти месяцев экономика выросла на 1,2%, считает Минэк.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать пакет мер, предложенный Андреем Белоусовым, и рассказать, будут ли предприниматься какие-либо шаги по названным помощником президента направлениям, сообщили, что вопросы ускорения экономики курирует Минэкономразвития. В Минэкономразвития, Банке России и Минобрнауки на аналогичные вопросы пока не ответили.

Излишний оптимизм

Самая важная из названных Андреем Белоусовым групп мер связана с улучшением инвестиционного климата, полагает директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. Если правительству удастся реализовать комплекс глубинных реформ в этом направлении, то экономика может расти темпами не ниже 3% ежегодно. С такой скоростью увеличивается ВВП соседнего Казахстана. С точки зрения инвестиционного климата его принципиальное отличие заключается в отсутствии валютного контроля и сравнительно независимой судебной системе в рамках Международного финансового центра «Астана».

Кроме этого, ЦБ в 2019 году занял более активную позицию по отношению к изменению ключевой ставки, добавил Владимир Назаров. Уровень в 6% вполне реалистичен, причём может быть даже в этом году. Дальнейшее снижение возможно лишь при сохранении низкой инфляции и уменьшении инфляционных ожиданий, резюмировал эксперт.

Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, согласился профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.

Правительство не может влиять на решения ЦБ об уровне ключевой ставки, а в задачи регулятора повышение темпов ВВП не входит, пояснил эксперт. Условия, в которых Банк России будет готов опустить ставку до 5%, по его мнению, вряд ли наступят в обозримой перспективе.

Снизить давление на бизнес со стороны силовых структур в оперативные сроки также будет крайне сложно, добавил Александр Дерюгин. Нормативные поправки не решат вопрос, поскольку дело скорее в общей нелояльности правоохранительных органов к предпринимателям, чем в изъянах законодательства, подчеркнул специалист.

Дополнительно экономический рост позволят ускорить инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, считает глава комитета по бюджету Совета Федерации Николай Журавлев. В условиях снижения инфляции появляется возможность отказаться от дальнейшего наращивания валютных резервов и перейти к вложениям в инфраструктуру. Кроме этого, особое внимание, по его мнению, необходимо уделять малому и среднему бизнесу. Его развитие нужно простимулировать административными и налоговыми мерами.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

