22.11.2019 08:20 185

Россияне с 2020 года смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Такие возможности даст суперсервис "Трудовые отношения онлайн". Его прототип вместе с прототипами еще четырех новых суперсервисов на портале госуслуг представила минкомсвязь.

Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" поможет найти работу (например, предложит подборку вакансий, соответствующих квалификации и опыту пользователя) и составить резюме. Документы об образовании и электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем профиле на портале госуслуг, а оттуда — легко отправлять будущему работодателю. При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться по собственному желанию, встать на учет в центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн.

Суперсервисы сводят к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Их принцип работы строится на анализе жизненной ситуации человека и предоставлении комплекса услуг "в один клик". Прототипы суперсервисов размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли их оценить и высказать свои замечания. "Наша цель — получить от пользователей ответ, хорош ли продукт, который мы предлагаем, насколько он удобен, как его стоит доработать", — пояснял вице-премьер Максим Акимов.

Сейчас на портале госуслуг представлены уже 15 прототипов. С вновь представленным сервисом "Цифровые документы об образовании" всегда будут под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов. "Мое здоровье онлайн" — это возможность пользоваться медицинскими документами в электронном виде, записываться к специалистам и следить за своими показателями здоровья. Сервис "Онлайн помощь при инвалидности" существенно упростит процесс оформления инвалидности и получения пособий. "Имущество онлайн" поможет не выходя из дома оформить право на землю. "Страницу суперсервисов на портале госуслуг посетило уже около полумиллиона человек. Более 35 тысяч из них прошли опрос и оставили комментарии. Более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение госуслуг станет проще", — отметил замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

Юлия КРИВОШАПКО

