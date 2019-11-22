22.11.2019 08:40 216

За январь — октябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет на 7,9% больше средств, чем за тот же период годом раньше.

Фискальное ведомство обеспечивает три четверти дохода страны, сообщил на расширенной коллегии ФНС первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Темпы роста налоговых поступлений значительно превышают динамику инфляции и экономики.

О перечислениях в бюджет, налоге на Google и самозанятых глава ФНС Михаил Мишустин доложил президенту РФ (см. статью "Казна в безопасности" на с. 2). Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы. В консолидированном бюджете они выросли на 12,4%, в федеральном — на 18%.

В государственные внебюджетные фонды за 10 месяцев поступило 5,6 трлн рублей — на 97% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это выше динамики заработной платы на 2,5 п.п. Объем поступлений в Пенсионный фонд достиг 4 триллионов рублей — рост на 9%.

Выездных проверок благодаря цифровизации налогового администрирования стало меньше на 34,4% — их количество упало с 10,9 тысячи до 7,1 тысячи.

Сейчас, по словам Михаила Мишустина, проверяется только два налогоплательщика из тысячи, а в малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) — один из пяти тысяч.

Яркий пример "незаметного" администрирования — налоговый мониторинг. Он заключается в том, что компании открывают ФНС свои информационные системы, что позволяет налоговым органам контролировать миллионы операций в режиме реального времени без сбора отчетности. Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение налоговых проверок. Фискальные органы поверяют только операции, которые содержат элементы риска.

К системе налогового мониторинга подключились уже 95 крупнейших компаний. В 2020 году их число может вырасти до 200, сказал Мишустин.

3,3 триллиона рублей — такую выручку контролирует ФНС через онлайн-кассы каждый месяц

Сейчас таким инструментом могут пользоваться только крупные игроки. Чтобы подключиться к налоговому мониторингу, у компании должен быть годовой оборот в три миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов за год — составлять 300 миллионов рублей. В перспективе доступ к этому инструменту смогут получить компании с годовым оборотом в два миллиарда рублей и суммой уплаченных налогов в 200 миллионов рублей — такие изменения в действующие правила сейчас обсуждаются.

Обоснованность налоговых проверок, которые все-таки проводит ФНС, подтверждается снижением количества жалоб на их результаты, отметил Михаил Мишустин. За девять месяцев их число уменьшилось почти в два раза — с 4,3 тыс. до 2,4 тыс. Количество судебных споров с бизнесом — более чем на 20%.

Сокращается и налоговая задолженность. По данным за 9 месяцев 2019 года, показатель отношения долга к доходам составил 6,4%. Это самое низкое значение за последние 15 лет. "Более трети снижения долга обеспечил запущенный 1 мая 2019 года проект по работе долговых центров, созданных в 9 регионах — Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях, Башкортостане, Удмуртии и Приморском крае. В них сосредоточены компетенции по взысканию долгов перед бюджетом и методы предупреждения для того, чтобы долги вообще не образовывались", — пояснил Михаил Мишустин.

В июле в России завершился третий этап реформы контрольно-кассовой техники (ККТ). Более 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн кассовых аппаратов, которые передают данные в ФНС в онлайн-режиме. Это в 2,5 раза больше дореформенного парка, уточнил Михаил Мишустин.

По его словам, в режиме реального времени ФНС каждый месяц контролирует 3,3 трлн рублей выручки. Реформа ККТ позволила заметно снизить административную нагрузку на бизнес: ликвидирована кассовая отчетность, количество налоговых проверок относительно 2016 года сократилось в четыре раза.

Налоговая служба выступила с инициативой отменить с 2020 года отчетность для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения с объектом "доходы" и применяющих онлайн-кассы.

Цитата

Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов о самозанятых:

"Эксперимент с самозанятыми показывает, что такая система налогоплательщикам нравится и нас она тоже полностью устраивает. Но она не должна использоваться для уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, как это происходит сейчас. В I полугодии 2020 года мы разработаем решение, чтобы исключить такую возможность".