22.11.2019 08:50 236

Банк России продолжает снижать прозрачность российской финансовой отчетности кредитных организаций. Ранее регулятор уже отказался от публичного раскрытия в части счетов оборонных предприятий, а также от раскрытия отчетности банковских групп. Теперь же ЦБ решил засекретить счета, отражающие расчеты с валютными и фондовыми биржами, а также сделки с клиентами по покупке или продаже иностранной валюты. Эксперты полагают, что цель новации — сокрытие операций банков на создающейся бирже для санкционных компаний.

Указание о составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций, было опубликовано на днях на портале проектов нормативных правовых актов. В этом документе ЦБ вводит в правовое поле уже устоявшуюся практику засекречивания отдельных счетов оборотной ведомости по счетам бухучета банков (101-я форма). Это касается счетов организаций, находящихся в государственной собственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.

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