22.11.2019 09:00 231

С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут заводиться только электронные трудовые книжки. Остальные работники смогут при желании остаться верны "бумаге". Законопроект на эту тему прошел в Госдуме второе чтение.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. И еще год после этой даты работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей. Для этого потребуется подать заявление. Те, кто не подадут заявление, в 2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. А у новых работников выбора между "цифрой" и "бумагой" не будет. С 2021 года для "новичков" в трудовых отношениях будут вестись только электронные книжки.

Опасаться новшества не следует — наоборот, это удобно, считают в правительстве РФ (кабмин является автором инициативы). Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, указано в пояснительной записке. Кроме того, "цифра" упростит для работника взаимодействие с кадровиками в ходе трудоустройства.

Этот закон давно ждет бизнес, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нововведение даст предпринимателям возможность освободить отделы кадров от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных предприятий с большим штатом. Данные о трудовой деятельности сотрудников работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда РФ. Работник сможет контролировать передачу сведений через "личный кабинет" в Пенсионном фонде, пояснили в минтруде. В случае выявления неверной или неполной информации работодатель по письменному заявлению работника будет обязан ее исправить или дополнить.

Татьяна ЗАМАХИНА

