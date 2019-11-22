22.11.2019 09:30 357

Материнский капитал теперь разрешат тратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Законопроект об этом, разработанный Минтрудом России, одобрило правительство страны.

По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, изменения касаются строительства и реконструкции жилых домов на садовых земельных участках.

Пока деньги материнского капитала можно направлять только на строительство или реконструкцию дома на землях для индивидуального жилищного строительства.

Как уточняют в минтруде, сейчас при распоряжении средствами материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства человеку, получившему сертификат на него, одновременно с заявлением о распоряжении этими деньгами нужно представить также копию документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ИЖС, на котором будет строиться или реконструироваться дом.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную Думу.

Напомним, размер материнского капитала в 2020 году составит 466 тысячи 617 рублей, в 2021 году — 485 тысячи 282 рубля, в 2022 году — 504 тысячи 693 рубля. Инфляция составит три-четыре процента. Традиционно, большинство обладателей материнского капитала тратят его на улучшение жилищных условий.

Марина ГУСЕНКО