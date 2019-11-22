Рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вновь заинтересовались долевыми ценными бумагами. В октябре они нарастили свои инвестиции в акции более чем на 8 млрд руб. НПФ привлекает высокая дивидендная доходность и стабильная ситуация на фондовом рынке. Но значительно увеличивать вложения в рисковые инструменты пенсионные фонды не планируют, ограничивая их долю уровнем в 10%.

В начале четвертого квартала крупнейшие НПФ заметно увеличили присутствие на фондовом рынке. По данным 17 фондов, аккумулировавших более 98% пенсионных накоплений, их общие вложения в акции выросли более чем на 8 млрд руб. Рост обеспечили в основном фонды с небольшим портфелем акций. «ВТБ Пенсионный фонд» впервые с 2018 года инвестировал в эти инструменты 4,8 млрд руб., в итоге их доля в портфеле на конец месяца достигла почти 2%. На 1,7 и 1,4 процентного пункта (п. п.) увеличили инвестиции в долевые бумаги в октябре Национальный НПФ (до 3,1%) и фонд «Согласие» (до 2,4%), а суммарно их инвестиции выросли более чем на 700 млн руб. Почти на 1 млрд руб. (на 0,8 п. п., до 4,2%) выросли вложения в эти активы у НПФ «Эволюция». НПФ Сбербанка увеличил вложения всего на 0,3 п. п., до 1,3%, однако его портфель вырос почти на 2 млрд руб.

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