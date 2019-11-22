Рубль стабилен к доллару, дешевея к евро с оглядкой на динамику евро/доллар

22.11.2019 11:00 277

Рубль утром пятницы показывает минимальные изменения к доллару и немного дешевеет к евро, отражая текущую динамику пары евро/доллар на форексе при одновременно малоподвижных сырьевых и развивающихся валютах, уставших от перемежающегося новостного потока про торговый конфликт США и КНР.

На стороне рубля в течение дня будут выступать остаточные продажи экспортной валютной выручки под уплату в понедельник НДПИ, при этом, в случае вновь низкой активности рынка, она будут проявлять себя и даже в небольших объемах. Но на фоне возможного сокращения биржевых оборотов станут заметнее и негативные для рубля покупки валюты в рамках бюджетного правила.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,74, что близко к закрытию четверга.

К евро рубль теряет 0,2%, котировки вблизи 70,55.

На форексе евро дорожает в паре с долларом на 0,1%, котировки вблизи 1,1070.

В целом на форексе сейчас преобладает валютная торговля в узких диапазонах на фоне противоречивых сообщений по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая, будораживших рынки всю неделю.

Нефть в пятницу утром дешевеет после скачка котировок, спровоцированного сообщениями о возможности нового сокращения добычи в рамках ОПЕК+.

Сейчас баррель Brent теряет 0,6% с начала дня и оценивается в $63,62, тогда как накануне вечером он стоил дороже $64 впервые с 24 сентября.

Сегодня в фокусе внимания мировых рынков — выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард на Европейском банковском форуме в первой половине дня. В течение дня будут выходить предварительные ноябрьские данные о деловой активности в Европе и США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ