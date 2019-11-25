25.11.2019 08:00 205

Валюта

До конца недели у рубля будет ощутимый фактор поддержки — налоговый период, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП Банка Владимир Помыткин. Оптимизм в торговых переговорах США и Китая снижается, однако риторика по-прежнему положительная. Инвесторы настроены позитивно в отношении развивающихся рынков, что также поддерживает курс рубля, говорит аналитик. В целом внешний фон достаточно ровный, поэтому существенных колебаний курса не предвидится — по мнению Помыткина, в ближайшую неделю можно ожидать курс 63,5-65 рублей за доллар.

Биржа

С фундаментальной точки зрения российский рынок — наиболее интересный среди других развивающихся и открытие длинных позиций на нем останется хорошей идеей для долгосрочного инвестирования, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. При этом с "короткими" деньгами сейчас следует быть осторожнее, советует он. Однако без новых поводов для роста индексу МосБиржи сложно будет вырваться выше 3000 пунктов не только в ближайшую неделю, но и до конца года, считает Бирюков.

Нефть

На нефтяной рынок в ближайшую неделю повлияют торговые переговоры США и Китая и возможные вербальные интервенции членов ОПЕК+ в преддверии заседания группы, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рынок ждет и 5 декабря — момента IPO, когда определится рыночная стоимость крупнейшей мировой нефтекомпании Saudi Aramco. Если она получит высокую оценку (ожидаемые 1,6-1,7 триллиона долларов), у нефтяных котировок появится стимул для роста. В таких условиях, по мнению Покатовича, в ближайшие дни нефть может продолжить рост в диапазоне 63,5-66 долларов за баррель.

Роман МАРКЕЛОВ

