25.11.2019 08:30 174

Банки все активнее продают просроченную задолженность: в январе—сентябре предложение выросло на 70%, а доля завершенных сделок достигла 80%. Несмотря на отсутствие дефицита, коллекторы покупали долги за рекордные за последние четыре года 2,65% от суммы. По мнению участников рынка, этому способствовали повышение уровня конкуренции среди покупателей и увеличение доли просуженных кейсов в объеме предложения. Рынок продолжит рост и по итогам года может достигнуть порядка 540 млрд руб., превысив показатель рекордного 2016 года.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем предлагаемой к переуступке просроченной задолженности со стороны банков составил 337 млрд руб., свидетельствуют данные коллекторского агентства ЭОС и Первого коллекторского бюро (ПКБ). Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за девять месяцев 2018 года объемы предложения по сравнению с 2017 годом были ниже на 31%. Пропорционально выросло и количество предлагаемых кредиторами кейсов — до 2,1 млн единиц. Сумма среднего долга осталась на уровне 160 тыс. руб.

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