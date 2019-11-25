25.11.2019 09:00 225

Осталось несколько дней, когда можно подать заявление на перевод в 2020 году пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России (ПФР). В этом году заявлений будет подано кратно меньше, но потери инвестиционного дохода конкретных граждан при переходах — а в этом году почти все они считаются досрочными — будут максимальными.

С этого года заявления о переводе накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) принимаются только до 30 ноября включительно, причем только через портал госуслуг (с подтвержденной учетной записью и квалифицированной электронной подписью) или отделения ПФР. Возможности смены страховщика по ОПС были ограничены, чтобы уберечь людей от потери дохода, набежавшего по накоплениям, при досрочном переходе (чаще, чем раз в пять лет между датами фиксации дохода). Агенты НПФ — банки и пенсионные брокеры — привлекали клиентов, прежде всего "молчунов" (тех, кто еще ни разу не менял страховщика, оставшись в ПФР), высокой доходностью, умалчивая о потере уже накопленного дохода с момента последнего фиксинга. На агрессивное привлечение клиентов фонды толкала заморозка формирования пенсионных накоплений.

Всего за пять последних лет граждане таким образом лишились более 100 млрд рублей. В этом году "молчуны" рискуют потерей инвестдохода за максимальный срок (четыре года). Но теперь, помимо усложнения перехода, клиент должен быть предупрежден о потерях, а весь декабрь действует "период охлаждения", когда можно заявить об отказе от смены страховщика.

В последние три года наметился четкий тренд на серьезное сокращение количества заявлений о смене страховщика. Если в 2016 году подано около 12 млн таких заявлений, то в 2017-м это количество сократилось почти вдвое, а в 2018 году — до 2 млн заявлений (при этом удовлетворено лишь 1,6 млн заявлений). В этом году число заявлений сократится до 300-500 тысяч (то есть еще примерно в 4-6 раз против 2018 года), прогнозируют в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ). При этом наиболее ощутимо сокращается переходной трафик клиентов между НПФами, в то время как количество возвратов застрахованных лиц из негосударственных фондов в ПФР год от года остается стабильным — в районе 70-80 тысяч, отмечают в НАПФ.

По прогнозу президента Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергея Белякова, сокращение будет еще более радикальным, и число заявлений не превысит 150 тысяч. "Это соответствует позиции большинства участников рынка о необходимости отказа стимулирования граждан к досрочным переходам как основного инструмента привлечения клиентов", — говорит он.

Однако Беляков видит риск кратного увеличения заявлений о переходах в последний момент кампании 2019 года. Это приведет к большим потерям граждан и будет свидетельствовать о недобросовестном поведении игроков, которые знают о внимательном отношении регулятора, но придерживают оформление заявлений, тогда как другие участники рынка фактически отказались от досрочных переходов, говорит Беляков. "Мы надеемся, что этого не произойдет, и интересы развития всего рынка, а также формирование доверия граждан будут превалировать над интересами привлечения клиентов любым путем", — заключает Беляков.

Рекордно низкие результаты переходных кампаний 2018 года (+40,4 млрд рублей) и тем более 2019 года защитили граждан от потерь, но приводят к стагнации рынка, поскольку новых источников роста у него нет — формирование накоплений заморожено, а внедрение гарантированного пенсионного продукта (альтернативы накоплениям в рамках ОПС) планируется только на 2021 год. Поэтому динамика активов НПФ по-прежнему зависит от показателей доходности. На них влияет благоприятная рыночная конъюнктура: с начала года индекс рынка пенсионных накоплений (сбалансированный, RUPMI) вырос почти на 13%. Таким образом, по итогам 2019 года средневзвешенная доходность пенсионных накоплений вполне может превысить 10%, прогнозирует младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Артем Афонин. По итогам 2020 года (в случае отсутствия существенных внешних шоков) средневзвешенная доходность пенсионных накоплений будет в диапазоне 7-8%, полагает он. Поскольку влияние переходной кампании 2019 года на рост рынка окажется минимальным, по итогам 2020 года объем активов НПФ, по оценкам "Эксперт РА", прибавит 6-7% и составит около 4,7 трлн рублей (по итогам 2019 года — 4,4 трлн рублей, или +9%).

Число заявлений со стороны "молчунов" вырастет в 2020 году, когда при переводе накоплений они сохранят весь инвестиционный доход

В следующем году можно ожидать относительного роста количества переходов "молчунов" в НПФ. Дело в том, что 2020 год — последний год того самого 5-летнего интервала между фиксингами для "молчунов". То есть, подав заявление о переходе из ПФР в НПФ с 1 января по 30 ноября 2020 года, "молчуны" при переходе в 2021 году сохранят весь свой инвестиционный доход, накопленный за 5 лет, отмечают в НАПФ.

Что касается переходов между НПФ и из негосударственных фондов в ПФР, то их количество в следующем году либо будет близким к значениям 2019 года, либо, в случае "заморозки" досрочных переходов (она обсуждается минфином и Банком России), сведется к абсолютным минимумам, считают в НАПФ.

В АНПФ также отмечают, что в случае заморозки досрочных переходов велика вероятность полной приостановки переходной кампании в следующем году, за исключением небольшой доли застрахованных лиц, выбравших своим пенсионным страховщиком Пенсионный фонд России (перевод накоплений из НПФ в ПФР).

Игорь ЗУБКОВ