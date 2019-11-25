25.11.2019 09:10 184

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» могут стать дешевле. Это произойдет, если ключевая ставка ЦБ опустится ниже 6,5%, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Сейчас, несмотря на выгодные условия, льготное финансирование не пользуется успехом: при целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год за десять месяцев кредитов выдали только на 200 млрд. В Минэкономразвития рассчитывают, что в следующем году объемы займов резко вырастут, однако эксперты оптимизма не разделяют. По их словам, препятствием для предпринимателей выступает не высокий процент по кредитам, а бюрократизм и большое количество обязательных условий.

Потенциал для смягчения

Ставка льготного кредитования малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» будет снижена в случае, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации МСП. Ее акционерами выступают Федеральное агентство по управлению госимуществом и ВЭБ.

— Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент (6,5%. — «Известия») повлечет за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5%, — отметили в организации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что для смягчения есть «некоторый потенциал» и ключевой показатель будет продолжать уменьшаться. Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке состоится 13 декабря.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Средняя сумма займа в рамках программы — 38 млн рублей, а средний срок — 25 месяцев, отметили в Корпорации МСП. На сегодняшний момент больше всего кредитов взяли микропредприятия — на них приходится 45% ссуд. На втором месте малые компании — 40%, а самый скромный спрос на займы у средних фирм — их доля составляет 15%, сообщили в организации. Индивидуальные предприниматели составляют четверть заемщиков, отметили в Минэкономразвития.

Однако пока льготное кредитование МСП нельзя назвать востребованным. При целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год по состоянию на начало ноября субсидированных кредитов выдали только на 206,2 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Минэке. При этом было заключено 6913 кредитных договоров на общую сумму 341,6 млрд рублей. В ведомстве не уточнили, что будет с невыданными средствами.

Обеспечение такого объема льготного финансирования требует «очень тонкой настройки параметров программы субсидирования», добавили в Минэке. Так, в нее уже дважды вносились изменения. В мае 2019-го Минэкономразвития снизило размер минимального кредита с 3 млн рублей до 500 тыс. и увеличило максимальный заем на пополнение оборотных средств со 100 млн до 500 млн рублей. А в сентябре льготная ставка кредитования стала доступной для предпринимателей в сферах аренды, торговли и ресторанного бизнеса. Кроме того, изменились условия участия банков: субсидии им выросли с 2,5 до 3–3,5%.

Эти нововведения позволят существенно нарастить объем льготного кредитования малых и средних предпринимателей в следующем году, рассчитывают в Минэке. В 2019-м он должен достигнуть 360 млрд рублей, заявлял ранее замминистра экономического развития Вадим Живулин.

Препятствия для взлета

Программа не взлетела, так как изначально в ней было много подводных камней, большинство из которых сейчас устранили, заявил «Известиям» глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Однако из-за отставания от целевого показателя средства, выделенные на субсидирование кредитов, скорее всего, не будут освоены. Целесообразно было бы перенести эту сумму на следующий год без потерь, отметил он.

Неизрасходованные деньги стоит перераспределить между программами Корпорации МСП, которые пользуются спросом, или другими востребованными институтами, например Фондом развития промышленности, отметил сопредседатель предпринимательского объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Он также подчеркнул, что, вероятнее всего, ЦБ снизит ставку на 0,25 п.п. и, даже если после этого будет уменьшен процент по льготным займам, это не повлечет за собой существенных изменений для малого бизнеса.

Тем не менее предпринимателей волнует не столько процент по субсидированным кредитам, сколько обязательные к исполнению условия, которые банки предъявляют при их оформлении, добавил Антон Данилов-Данильян. Это и залоги, и показатели темпа прироста выручки, и соотношения долга к прибыли — список может быть большим и именно он выступает основным препятствием для льготного кредитования бизнеса, отметил он.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко согласен, что малые компании отпугивает большое количество бюрократических процедур, которые всегда сопровождают государственные льготы. Зачастую предприниматели предпочитают вкладывать в бизнес личные деньги, чтобы не вступать во взаимодействие с госструктурами. При этом ставка 8,5% сама по себе весьма привлекательна, учитывая, что инфляция таргетируется на уровне 4%, отметил эксперт. По данным ЦБ, в сентябре 2019-го средняя ставка по обычным займам для МСП на срок от одного года до трех лет составила 10,59%, на период больше трех лет — 10,16%.

Участие банков в льготной программе кредитования обусловлено их заинтересованностью в дополнительной ликвидности, сообщил президент Национального института системных исследований предпринимательства Владимир Буев. Но то, на сколько процентных пунктов будет понижена ставка, от них не зависит: это сугубо административное решение и государственные деньги. Впрочем, сектор малого бизнеса сегодня находится в стагнации — даже если ставка упадет, большой вопрос, повысится ли спрос на льготные займы, заявил эксперт.

Планируется, что в рамках программы будет выдаваться по 1 трлн рублей ежегодно.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

