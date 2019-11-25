25.11.2019 09:20 193

Газпромбанк собирается расширить присутствие на растущем рынке автолизинга. Его дочерняя компания «Газпромбанк Лизинг» хочет приобрести одного из лидеров сегмента лизинга легкового автотранспорта «Каркаде». Однако на рынке давно и активно действуют как дочерние компании других госбанков, так и частные игроки. А рост конкуренции на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ведет к снижению маржинальности бизнеса.

«Газпромбанк Лизинг», входящий в группу Газпромбанка (ГПБ), ведет переговоры с польской финансовой корпорацией Getin Holding по покупке у нее лизинговой компании «Каркаде», заявили (.pdf) в пятницу, 22 ноября, в российской компании. Одновременно Getin Holding в соответствии с польским законодательством объявила, что начинает переговоры по продаже 100% акций своего российского лизингового актива с участником группы ГПБ. Getin Holding уточнила, что еще необходимо получить согласие на сделку у наблюдательного совета корпорации.

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