25.11.2019 09:30 282

Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе с минэкономразвития подвела итоги III Национального рейтинга (есть в распоряжении "РГ") инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ).

По словам главы минэкономразвития Максима Орешкина, сегодня в таких зонах зарегистрировано более 750 резидентов из 38 стран. Объем частных инвестиций резидентов достиг 375 млрд рублей, объем выручки резидентов превысил 760 млрд рублей.

В первой группе рейтинга (промышленно-производственные и портовые экономические зоны) две верхние позиции занимают "Алабуга" и "Липецк", как и годом ранее. Они лидируют по числу привлеченных резидентов (более 60 компаний) и объему инвестиций. Третье место принадлежит "Ступино Квадрат" — первая в России частная ОЭЗ. Она поднялась с 5-го места благодаря увеличению на треть числа привлеченных резидентов: за последний год — с 8 до 12 компаний. Был также перевыполнен план по строительству объектов инженерной инфраструктуры, в интересах инвесторов введены в эксплуатацию свободные мощности.

ОЭЗ "Титановая долина" опустилась с 3-го на 9-е место. По итогам года ей удалось привлечь 4 крупные промышленные компании, однако этот показатель оказался ниже среднего значения по ОЭЗ данного типа в России. Размещение крупных компаний требует существенных мощностей электроснабжения и водоотведения, что снизило долю свободных инфраструктурных мощностей в экономической зоне для новых потенциальных инвесторов, поясняют авторы рейтинга. Тем не менее в перспективе эта ОЭЗ имеет возможность повысить свою позицию после ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, полагают они.

Последнее место в этой группе заняла ОЭЗ "Лотос" (Астраханская область). За год она опустилась на одну позицию. ОЭЗ "Ульяновск", которая замыкала рейтинг в 2018 году, напротив, поднялась до 8-го места.

В рейтинге особых экономических зон технико-внедренческого типа расклад за год не изменился. В списке лидеров остались "Дубна", "Технополис "Москва" (бывш. "Зеленоград") и особая экономическая зона "Санкт-Петербург".

ОЭЗ "Дубна" и "Технополис "Москва" впервые разделили между собой 1 и 2 места. По словам авторов рейтинга, это результат значительного качественного роста зоны "Технополис "Москва".

На последнем месте в этой группе по-прежнему "Томск". из-за невысокого по сравнению с другими ОЭЗ этого типа объема инвестиций резидентов.

Причина того, что некоторые особые экономические зоны стабильно занимают лидирующие позиции, в высоком уровне их клиентоориентированности, указывают составители рейтинга. Например, у каждого потенциального и действующего резидента таких ОЭЗ есть собственные личные менеджеры. Это упрощает и ускоряет взаимодействие с органами власти, решение проблем с арендой имущества, строительством промышленного объекта на выделенном резиденту земельном участке.

Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, минэкономразвития, из открытых источников, а также оценки резидентов ОЭЗ и экспертов.

Рейтинг составляется в формате бизнес-навигатора и, по сути, является путеводителем для инвесторов, комментирует директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Все показатели, по которым оцениваются особые экономические зоны, были сформированы бизнесом, благодаря чему они актуальны и понятны, в том числе, зарубежным инвесторам, добавляет он. "Важно подчеркнуть, что все особые экономические зоны, включенные в рейтинг, эффективны. В 2016 году минэкономразвития проанализировало работу всех ОЭЗ. Те из них, эффективность которых не подтвердилась, были закрыты", — уточняет Шпиленко.

Цитата

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ об ОЭЗ как драйвере привлечения инвестиций в регионы:

- В ОЭЗ создано более 35 тысяч рабочих мест. Свыше 120 иностранных компаний выбрали для реализации своих проектов российские особые экономические зоны. Причем часть из них уже запустила свое производство — открыто порядка 40 крупнейших заводов с мировыми именами, среди которых Yokohama, Bekaert, Ford, Armstrong, Kastamonu, Bettermann. Все это свидетельствует о том, что механизм ОЭЗ развивается в правильном направлении с учетом взаимовыгодных интересов государства и бизнеса.

Юлия КРИВОШАПКО

