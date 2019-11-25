25.11.2019 10:10 343

Миллиардер Олег Тиньков прокомментировал видео с вечеринки ВТБ для инвесторов. На видео топ-менеджеры госбанка в образах героев из «Гарри Поттера» обсуждают школьные факультеты, в том числе Тинькомиф, который в прошлом был пивной лавкой и пельменной. Тиньков назвал признанием включение его банка в тройку главных конкурентов «великого ВТБ».

На видеоролик с вечеринки ВТБ Олег Тиньков отреагировал записью в Instagram. Миллиардер отметил, что не смотрит и не читает фэнтези, потому что ему интересна реальная жизнь. «Поэтому не понимаю, кто этот дядька, вроде не Гари Потер, но что-то в этом духе», — написал Тиньков (орфография сохранена).

На видео ВТБ появляется глава банка Андрей Костин в образе Андрея Дамблдоровича, главы школы Хогвартс-сити (в «Гарри Поттере» был персонаж Альбус Дамблдор, директор школы Хогвартс). На кадрах он рассказывает ученикам об одном из школьных факультетов — Тинькомифе. Его герб — «яркое желтое пятно», а сам факультет раньше был «пивной лавкой на Кривой улице» (у Роулинг — Косой переулок) и пельменной, пока «фокусник Олег Саламандер» не превратил его в часть Хогвартс-сити, описывает «Андрей Дамблдорович».

«Чему там учат? Магии невидимости: вроде они большие, а где находятся — непонятно», — говорят персонажи на видео. Помимо Тинькомифа, в Хогвартс-сити есть факультеты Вэтэбор, где учатся главные герои сценки, а также Сберебин и Альфенбах.

Тиньков написал, что это — «признание, быть в тройке главных конкурентов великого ВТБ». По словам бизнесмена, он «и мечтать не смел» о таком, когда 12 лет назад покупал банк, бывший на тот момент на 1550 месте в России по активам (Химмашбанк Тиньков приобрел в 2006 году — Forbes). На упоминание «Олега Саламандера» Тиньков заметил, что «он тут вообще ни при чем», хотя его «всегда упоминают всуе».

До того, как прийти в банковскую сферу, Олег Тиньков занимался другими бизнесами. Самыми известными были пиво «Тинькофф» и пельмени и полуфабрикаты «Дарья».

Традиционный прием ВТБ для гостей форума «Россия зовет!» прошел 20 ноября. Руководство банка примерило образы героев из вселенной Джоан Роулинг: «Гарри Поттером» стал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, «Роном Уизли» — гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а «Гермионой Грейнджер» — старший вице-президент ВТБ Елена Колесник. Главным врагом героев был Доллар-де-Морт (в оригинале — Волан-де-Морт). В прошлом году темой вечеринки ВТБ были «Звездные войны».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

