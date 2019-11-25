Рубль подрастает на фоне вернувшегося оптимизма в отношении сделки США-КНР

25.11.2019 11:00 181

Рубль утром понедельника подрастает в линию с валютами-аналогами, получившими поддержку от вернувшихся на рынки надежд на скорое заключение торговой сделки США-КНР.

Локально на стороне рубля будут выступать продажи экспортной выручки расчетами "сегодня" под уплату НДПИ, а также предложение валюты к уплате налога на прибыль в четверг.



"На валютном рынке актуальным остается сценарий консолидации в диапазоне 63,50–64,00 рубля за доллар", — считает Антон Старцев из компании Олма.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,76, и рубль дорожает на 11 копеек.

К евро рубль набирает 13 копеек, котировки вблизи 70,29.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты подрастают с начала дня.

Доллар США на фоне спроса на риск дорожает к "безопасной" иене, показывая нулевую динамику против евро и корзины из 6 валют.

Нефть также умеренно дорожает, баррель Brent — на 0,4% до $63,65.

"С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам (нефти)оказывают новости о перспективе продления соглашения ОПЕК+ до июня следующего года. Пятничные данные при этом показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 3 единицы, до 671 – благоприятный сигнал", — сказала Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

В пользу спроса на риск и сырье играют ставшие известными в выходные планы Китая усилить контроль в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, что может являться еще одним шагом к продвижению в сторону заключения торговой сделки США-КНР.

В выходные же советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что "первая фаза" торгового соглашения с Китаем все еще может быть подписана до конца года.

Глобальная активность на текущей неделе будет ограничена празднованием в США Дня благодарения 28 ноября с последующей малоликвидной для американских биржевых рынков Черной пятницей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ