25.11.2019 16:00 201

Совет директоров МТС утвердил новую стратегию, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов, еще в конце октября, но детали представила лишь в понедельник, 25 ноября.

В рамках стратегии оператор планирует увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется несколькими услугами компании. Число таких клиентов должно достичь 40% (сейчас их около 1 млн или 1,3%). В частности, компания рассчитывает, что 10 млн пользователей приложения «Мой МТС» станут покупать платный видео-контент (сейчас — 4 млн), количество активных пользователей финансовых услуг вырастет также до 10 млн человек (сейчас — 3 млн).

Стратегия также предполагает создание «сервисов завтрашнего дня». Компания намерена расширять число услуг в своем приложении «Мой МТС». По итогам третьего квартала 2019 года у него было 20 млн пользователей. Им доступны различные услуги от компаний, входящих в группу МТС, в том числе МТС Банка, Ticketland (билеты на мероприятия), WASD (стриминговая платформа) и др. В презентации отмечается, что МТС намерена добавить в свое приложение сервисы партнеров, в том числе от Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др. Там пояснили, что это возможные партнеры, хотя с частью из перечисленных компаний оператор уже сотрудничает по программе кэшбэка.

За счет создания экосистемы сервисов МТС рассчитывает повысить лояльность клиентов и увеличить ARPU (средний счет одного абонента в месяц), но конкретные показатели президент МТС Алексей Корня не назвал.

В рамках стратегии компания выделит четыре основных направления бизнеса: телеком, финтех, медиа и решения для корпоративных клиентов. Также она намерена развивать новые цифровые решения и партнерства. В ближайшие годы МТС инвестирует до 20% капитальных затрат в развитие новых решений. Собеседники РБК не уточнили конкретные детали, но сообщили, что МТС интересны рынки, где существует несколько продуктов. «Например, у пользователя может быть несколько карт от разных банков, несколько подписок на медиа-сервисы. Мы верим, что будем одними из лидеров этих рынков и точно войдем в топ-3 в финтехе и в медиа. Набор продуктов у разных игроков рынка сейчас схож, но мы ставим на качество клиентского опыта и верим, что у нас хорошие предпосылки, потому что мы развиваемся не как компиляция разнородных сервисов, а наш рост и развитие органическое и преемственное», — пояснил Корня.

Как МТС пыталась меняться

В последний раз МТС вносила серьезные изменения в свою стратегию в 2017 году. Тогда в дополнение к развитию передачи данных и выплате дивидендов среди приоритетных направлений компании появилась диджитализация, то есть расширение количества сервисов, которые оператор предоставляет клиентам. В частности, МТС намеревалась увеличить количество услуг в области финансовых технологий, OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры), big data (большие данные), интернета вещей, электронной коммерции. Как пояснял занимавший на тот момент пост президента МТС Андрей Дубовсков в интервью РБК, за последние годы между традиционным телекомом и конечным пользователем встали такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Uber и пр. Клиент начал доверять им больше, чем операторам, требовать их сервисы. Операторы, которым приходится вкладывать десятки миллиардов долларов в качество покрытия и услуг, сейчас готовы сами предлагать те сервисы, которые предоставляют интернет-компании. Кроме того, под диджитализацией понималось изменение внутренней культуры, бизнес-процессов, среды взаимодействия с клиентами. В конечном счете это должно было привести к более частому взаимодействию аудитории и компании через диджитал-канал.

В середине этого года МТС объявила о смене логотипа, слогана и концепции позиционирования. Последний раз компания проводила ребрендинг в 2006 году, хотя последние изменения были не такими радикальные: вместо старого слогана «Ты знаешь, что можешь!» появился: «Быть лучше каждый день». Белое яйцо на красном фоне на логотипе сменилось красным яйцом на белом. Также изменился шрифт лого.

Александра ПОСЫПКИНА