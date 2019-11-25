25.11.2019 17:00 429

Тема введения специального налога на богатство состоятельных людей, столь популярная в мире, в России пока активно не дискутируется. Однако, возможно, это «искусственная» тишина: очень скоро все может кардинальным образом измениться, и этот вопрос станет одним из центральных.

В последнее время все активнее обсуждается идея освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти дискуссии указывают, что так или иначе эпоха «плоской» ставки в России может скоро завершиться. А это, в свою очередь, побуждает пристальнее взглянуть на другой аспект налоговой системы: возможные изменения в налогообложении наиболее состоятельных россиян.

Попытки ввести налог на богатство в разных странах с разным успехом ведутся уже давно. В Аргентине, Канаде, Франции, Нидерландах и других странах уже имеется определенный практический опыт в этой области. Сейчас к решению этого вопроса очень близко подошли США. В июне этого года в New York Times было опубликовано письмо богатейших людей Америки , адресованное кандидатам в президенты США, с призывом ввести налог на богатство. Там, в частности, говорится, что авторы этого обращения прекрасно живут, но они хотели бы, чтобы и весь американский народ имел достойное будущее.

Надо полагать, что американская элита очень вовремя прочувствовала вызов времени и адекватно отреагировала на него. Она решила сама «возглавить» эту непростую войну со сверхбогатством, не дожидаясь, когда это сделает кто-то другой.

Как обстоят дела в России? Странно, но эта тема не стала резонансной, — ее активно не обсуждают в прессе, на телевидении. А ведь актуальность налога на богатство в России гораздо выше, чем в той же Америке или Европе. По данным Global Wealth Report , который ежегодно готовит Credit Suisse, в 2018 году Россия занимала второе место в мире по уровню концентрации богатства после Таиланда. На долю 10% самых богатых россиян приходится 82% всего личного богатства страны. В США этот показатель составляет 76%. Пять процентов самых богатых людей России владеют 73,7% всего личного богатства, а на долю 1% самых обеспеченных россиян приходится 57%.

Все это говорит о том, насколько проблема расслоения общества и материального неравенства сейчас актуальна. Запрос на ее решение в том или ином виде очень велик, и со временем он будет только расти. Одним из возможных путей смягчения данной ситуации является введение в стране налога на богатство.

Я вижу две основные причины, почему страна, вероятнее всего, пойдет именно по этому пути. Во-первых, казне нужны дополнительные поступления. Это понятно всем. Денег не хватает, а экономика страны тормозит уже несколько лет, и перспективы ее развития пока никого не впечатляют. Однако фактором №1 сейчас является не экономика, а политика. Именно она будет диктовать необходимость введения налога на богатство, решать, когда это произойдет, в каком размере и каким образом.

Дело в том, что в 2021 году нас ожидают выборы в Государственную Думу, а еще через несколько лет и выборы президента. Эксперты единодушно отмечают, что в настоящее время существует большой дефицит новых идей, которые могли бы сплотить общество вокруг той или иной партии, того или иного кандидата. В этом контексте идея налога на богатство является настоящей находкой, которую, без сомнения, захотят «разыграть» в предстоящем избирательном цикле.

Несложно предположить, что за этот налог может проголосовать практически вся страна. Он имеет все шансы сыграть роль своеобразной «национальной идеи», которая объеденит людей самых разных возрастов и политических воззрений. Возможно, что сейчас главные игроки специально держат эту заготовку «под сукном», опасаясь фальстарта.

Как ни странно, новый налог, — при разумном подходе к его разработке и внедрению, — может быть выгоден и богатым людям страны. Над ними постоянно висит угроза повышения налога на доход: время от времени поднимается волна недовольства, что люди, зарабатывающие 100 тысяч и 100 миллионов рублей в год платят одинаковые 13%. Кроме того, тень приватизации постоянно висит над бизнесменами, которые заложили фундамент своего состояния в те сложные времена. Налог на богатство может снять эти вопросы или по крайней мере сделать так, чтобы к ним больше никто всерьез не возвращался.

А теперь ключевой вопрос: сколько нужно будет платить? В США сейчас наиболее популярно предложение кандидата в президенты США от демократической партии Элизабет Уоррен, которое включено в ее предвыборную программу. Предлагается очень простая арифметика: личное богатство до $50 млн не облагается налогом вообще, а на все, что больше указанной суммы, вводится налог в размере 2% в год, плюс дополнительный 1% на богатство свыше $1 млрд.

Чтобы почувствовать эти цифры, наверное, полезно немного поупражняться на конкретных примерах, — причем лучше на тех, которые нам ближе. Возьмем 5 самых богатых людей России по версии Forbes за 2019 год и попробуем посчитать их гипотетический налог на богатство, если бы он рассчитывался по «американской» формуле. Получилось, что Леонид Михельсон должен был бы заплатить за год $710 млн, Владимир Лисин — $629 млн, Вагит Аликперов — $611 млн, а Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко — соответственно $601 и $593 млн. Таким образом, в этом случае только пятерка самых богатых бизнесменов России будет обязана выложить в год более $3,1 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем все налоги на доходы физических лиц страны в 2018 году.

Возможно, у нас стране имеет смысл начинать с более низких ставок, постепенно их увеличивая. На мой взгляд, главным критерием установления конкретных показателей должен быть разумный компромис между интересами общества и интересами наиболее состоятельных людей страны. Перетягивание «каната» в ту или иную сторону будет иметь долгосрочные отрицательные последствия.

Другой важный аспект проблемы заключается в том, как расходовать собранные налоги. На мой взгляд, они не должен попадать в общий котел. В противном случае население может не почувствовать реальную отдачу от настоящего нововведения. Эти деньги должны быть «видны»: следует сделать так, чтобы реальная прозрачность сбора и расходования этих средств была на самом высоком уровне. Может быть создан специальный «Фонд справедливости», деньги из которого шли бы на конкретные проекты. Например, если бы благодаря этим деньгам мы перестали всем миром каждый раз собирать деньги на лечение больных детей за рубежом, то это одно было бы уже здорово.

Возможна и такая практика, когда на средства «своего» налога тот или иной богатый человек строит больницу или дом для престарелых, и на этом здании устанавливается специальная памятная доска об этом событии. Вариантов может быть много, — главное, чтобы все эти деньги пошли на благое дело и мы все могли в этом убедиться.

Ситуация выглядит так, что налог на богатство имеет все шансы в ближайшее время заработать в России. На мой взгляд, это просто неизбежно. Хотелось бы также, чтобы он принес ощутимую пользу миллионам россиян.

Исаак БЕККЕР, Forbes Contributor

