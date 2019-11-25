25.11.2019 22:07 204

Сегодня свои лизинговые подразделения и даже группы компаний есть в России практически у всех крупных банков. В рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт РА» за первое полугодие 2019 года среди топ-30 лизинговых компаний около трети составляют банковские «дочки». Соответствующие структуры есть у Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, ПСБ и пр.

При этом, как говорит директор некоммерческого партнерства «Лизинговый союз», председатель подкомитета по лизингу совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Евгений Царев, для банков лизинг — непрофильная деятельность, связанная с рядом обременений: «Это хлопотное для банков дело: актив передается в лизинг, за ним надо следить, а в случае неисполнения клиентом условий договора изымать, ставить на свой баланс, а потом реализовывать как проблемный актив». При этом оценка клиента и проекта может проводиться по банковским моделям, как при кредитовании, под которые подходят не все лизингополучатели. Почему же банки идут на этот рынок и чем их предложение отличается по отношению к специализированным лизинговым компаниям?

Растущий рынок

Лизинг является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2019 года объем нового бизнеса в сегменте лизинга составил 730 млрд руб., увеличившись на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это меньше, чем в первые шесть месяцев в 2018 и 2017 годах, когда рост был на уровне 55 и 51% соответственно. По прогнозам аналитиков «Эксперт РА», по итогам 2019 года рост составит 15%. Доля лизингового бизнеса в ВВП также показывает положительный тренд — за первые шесть месяцев текущего года она достигла уровня 1,5% против 1% по итогам прошлого года. Объем чистых инвестиций в лизинг по итогам 2018 года составил в России около 1,75 трлн руб., что на 32% больше по отношению к предыдущему году.

Как считает генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев, в перспективе лизинговый рынок снова наберет хорошие темпы: «Даже если экономика будет стоять на месте, сегмент лизинга в ближайшее время вырастет до 5–6 трлн руб.». В первом полугодии 2019-го совокупный лизинговый портфель в России, по данным «Эксперт РА», составил 4,5 трлн руб.

«В идеале до 30% инвестиций в основные фонды, в частности в обновление оборудования, как показывает мировая практика, эффективнее осуществлять через лизинг», — говорит Евгений Царев.

Банки vs компании

По словам представителя ТПП РФ, лизинговые подразделения нужны банкам в первую очередь потому, что соответствующую опцию хотят иметь их клиенты. «Также часто бывает, что сделки банкам интереснее проводить именно через лизинг», — уточняет он. Данный инструмент становится все популярнее у компаний разного профиля и размера, что подтверждается увеличением доли лизинга в ВВП нашей страны. «Около половины рынка занимают крупные корпоративные группы, преимущественно со сделками по железнодорожному и авиационному транспорту. Остальной рынок представлен компаниями среднего и малого бизнеса. Мы наблюдаем устойчивый спрос на лизинговые решения со стороны клиентов данного сегмента», — говорит генеральный директор компании «Райффайзен-Лизинг» Александр Бобылев. Он подтверждает, что банкам данный инструмент интересен в первую очередь «для закрытия всех продуктовых потребностей клиента», кроме того, наличие предмета лизинга в собственности лизингодателя является дополнительным аргументом с точки зрения рискованности сделки. Председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев добавляет, что сам малый бизнес в опросах относительно наиболее предпочтительных, удобных инструментов финансирования сегодня отмечает лизинг как инструмент номер один — более доступный, чем кредит и другие формы финансирования.

Если лизинг осуществляет банковское подразделение, то клиент может получить преимущества в виде быстрого принятия решения, сниженной ставки и более длинных сроков погашения, говорит Евгений Царев.

Если лизинг осуществляет розничная лизинговая компания, то возможные плюсы для клиента — быстрое принятие решения (или в принципе принятие положительного решения по проекту, если банковское кредитование использовать не удается), получение более гибких условий — по требуемой сумме, по срокам договора лизинга, говорит Евгений Царев. «Поэтому иногда бизнесу предпочтительнее обратиться в лизинговую компанию, которая готова принять на себя часть рисков клиента по проекту, решая вопросы финансирования, в том числе с банками», — уточняет эксперт.

Председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает важность такой составляющей, как финансовая стабильность лизинговой компании. «Здесь, конечно, стоит отметить, что по этому критерию преимущество имеют лизинговые компании, созданные при кредитных организациях. Мы видим, что многие крупнейшие банки создают успешные дочерние лизинговые компании, которые хорошо показывают себя на рынке, предлагая привлекательные продукты», — говорит она.

Гендиректор «Райффайзен-Лизинга», в свою очередь, к плюсам банковских «дочек» относит более широкие возможности для цифровизации лизинговых сделок и сопутствующих операций. Например, недавно «Райффайзен-Лизинг» представил онлайн-решение по лизингу для микро— и малого бизнеса. «Результатом стала возможность выпуска готовой договорной документации без привлечения к этому процессу сотрудников, то есть полностью в автоматическом режиме», — говорит Александр Бобылев. Достаточно при заведении потенциального клиента внести лишь его ИНН или ОГРН, а программа сама сделает основной объем работы, собрав о нем максимум информации из открытых источников через интеграционные решения с базами данных. Это приводит к сокращению операционных расходов, что позволит делать более привлекательные условия лизинга для клиентов. «Сотрудничество с крупнейшими производителями обеспечит возможность предложить покупку транспорта и техники через лизинг с существенными скидками», — продолжает эксперт.

Тренды и перспективы

Вообще, основным трендом в лизинге, по словам Александра Бобылева, является уменьшение срока проведения сделки, что опять же достигается путем цифровизации всех процессов лизинговой компании. «Купить в один клик — вот чего от поставщика услуг сегодня требует пользователь. Переход на электронный документооборот с использованием квалифицированной электронной подписи позволяет сократить время на обработку и пересылку документов на 80%, скорость доставки документа «от двери до двери» составляет семь секунд», — говорит он. Также за счет интеграции внутренних систем лизинговых компаний с внешними и внутренними источниками данных (ЕГРЮЛ, БКИ и пр.) достигается уменьшение объема запрашиваемой у клиента информации и документов.

Одним из наиболее перспективных направлений для расширения лизингового бизнеса Александр Бобылев называет массовое привлечение на рынок в качестве клиентов физических лиц. «Сейчас лизингом остается практически не охвачен такой крупный потребительский сегмент, как физические лица. Для стимулирования лизинга здесь необходима отмена НДС на лизинговые платежи. Без этого кредитование выглядит привлекательнее», — говорит он.

Екатерина Авдеева отмечает, что в последнее время лизинговые компании уже начали заключать договоры лизинга с физическими лицами. Преимущества лизинга для физических лиц почти такие же, как и для юридических: возможность получить скидку, которую предоставляет лизинговая компания, минимальный пакет документов при значительном авансовом платеже, возможность выбрать не только аннуитетные платежи, что позволяет минимизировать переплату, ускоренная амортизация ТС и пр. «Нет только возможности законной налоговой оптимизации, как для юрлиц. Но для физического лица важен дисконт на предмет лизинга, например автомобиль. Некоторые дилеры предоставляют такие скидки, которые могут покрыть все переплаты по лизингу, и это большое преимущество», — говорит Екатерина Авдеева. Возможность более лояльной оценки лизингополучателя по сравнению с оценкой заемщика, запрос небольшого пакета документов для потенциального лизингополучателя, по ее словам, тоже будет плюсом для граждан-лизингополучателей. Но при этом важно должным образом оценивать свои финансовые возможности, осознавая, что лизингодатель не будет долго ждать с изъятием предмета лизинга в случае нарушения финансовых обязательств, подчеркивает она.



Владимир МИРОНОВ