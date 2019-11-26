Что будет с рублем на этой неделе

26.11.2019 08:00 167

Волатильность российской валюты остается рекордно низкой без значимой макроэкономической статистики, констатируют аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Многочисленные противоречивые сообщения по торговой войне США и Китая остаются в центре внимания рынка, но риторика уже не часто транслируется в какие-либо реальные действия — это приводит к тому, что рынки практически перестали реагировать на новости по торговым переговорам двух ведущих экономик мира.

Нынешняя неделя не богата на значимые события, статистика будет касаться лишь второстепенных данных (региональные индексы деловой активности в США, данные о потребительском доверии в Европе и индексы деловой активности по Китаю в субботу), отмечают в Нордеа-банке. В фокусе останутся темы, связанные с торговлей. Риторика по ним остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно, считают Жирнов и Евдокимова.

По их мнению, на таком фоне актуальным для российской валюты остается диапазон 63,5-64,5 рубля за доллар, при этом рубль будет пытаться сохраниться ниже отметки 64. В паре с европейской валютой также отсутствуют значимые факторы, способные сдвинуть рубль из диапазона 70-71, где российская валюта находится с начала ноября.

На эту неделю приходится пик налоговых выплат в России, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Накануне российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы, в четверг предстоит выплата налога на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период, по оценке Поддубского, составит 1,1 триллиона рублей, что заметно меньше по сравнению с другими месяцами.

На горизонте ближайших дней Поддубский ожидает продолжения консолидации пары "доллар-рубль" вблизи текущих уровней (около 64 рублей). В ближайшие несколько недель Поддубский не исключает умеренного ослабления курса российской валюты.

Роман МАРКЕЛОВ