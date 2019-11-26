С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» — перейдут на режим налогового мониторинга. Таким образом, они откроют свои учетные данные налоговикам в режиме онлайн. В результате в 2020 году в данном режиме будут всего шесть банков. Эксперты указывают, что выгода применения такого режима взаимодействия во многом зависит от реалий конкретного банка и способности быстро адаптировать свои системы.
С 1 января 2020 года Сбербанк переходит на режим налогового мониторинга, сообщили "Ъ" в ФНС и подтвердили в кредитной организации. С той же даты и в том же режиме будут взаимодействовать с налоговой службой Альфа-банк и банк «Дом.РФ». Одновременно с банками на налоговый мониторинг перейдут ГК «Дом.РФ» и «ВТБ Лизинг». До этого с 2019 года на новый режим взаимодействия перешли всего три банка — ВТБ, Национальный клиринговый центр и банк «Эйч-Эс-Би-Си», сообщили "Ъ" в пресс-службе ФНС. Ранее ФНС указывала, что к такому взаимодействию могут перейти более 500 организаций финансовой сферы (см. "Ъ" от 23 марта 2018 года). Однако на данный момент, по данным ФНС, на этот режим перешли всего 95 компаний.