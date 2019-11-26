26.11.2019 08:20 169

Россияне стали чаще тратить материнский капитал на обучение детей. А доля тех, кто намерен с его помощью улучшить жилищные условия, постепенно снижается.

Так, по данным Пенсионного фонда России (ПФР). за десять месяцев этого года фонд принял 701,7 тысячи заявлений от семей о распоряжении маткапиталом. 69,9 процента из них или 490,6 тысячи человек решили потратить его на улучшение жилищных условий. При этом почти две трети из них делают это с привлечением кредитных средств — маткапитал направляют на погашение займов, уплату первого взноса или платежей по кредиту.

Интересно, что эта статистика отличается от той, что ведется с начала действия программы, с 2007 года. Всего за этот период было выдано 9,5 миллиона сертификатов на семейный капитал. 65 процентов семей уже полностью его израсходовали, остальные — потратили частично или еще находятся в раздумьях, как распорядиться. Из тех, перед кем такой вопрос не стоит, 90 процентов направили его на улучшение жилищных условий.

Марина ГУСЕНКО