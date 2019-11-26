26.11.2019 08:30 217

Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке». Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ других игроков к каналам дистрибуции.

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков—администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в исследовании.

Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.

Какие экосистемы на базе банков существуют в России

За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф. В экосистему, в частности, входят портал «Домклик», сервис «Яндекс.Деньги», виртуальный оператор «СберМобайл», онлайн-маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc.

Тинькофф Банк разрабатывает проекты, не связанные с классическими банковскими услугами, с 2013 года, следует из данных Frank RG. Он имеет собственные сервисы «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Инвестиции», проекты для обслуживания сегмента МСБ «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Оплата», а также виртуального оператора «Тинькофф Мобайл». В экосистему также входят интеграции с партнерами, в том числе «Рамблер.Кассой» и «Афиша-Рестораны».

ВТБ начал создавать собственную экосистему в 2019 году, уже запустил собственного оператора связи «ВТБ Мобайл», а также тестирует проект в сфере недвижимости. Жилищная система ВТБ, как ожидается, будет представлять собой платформу для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта.

Тинькофф Банк поддерживает подход регулятора, сказал РБК его представитель. «С нашей точки зрения, конкуренция между игроками и экосистемами должна идти не столько за счет масштаба бизнеса, сколько за счет конкуренции качества сервисов для клиента», — пояснил он. В Сбербанке отказались от комментариев.

РБК направил запрос в ВТБ.

Какие еще риски для конкурентной среды видит ЦБ

Банк России описывает состояние конкурентной среды в сфере переводов и платежей, эквайринга, кредитования и привлечения средств, страхования, инвестиций. ЦБ рассматривает целесообразность введения дополнительных мер по стимулированию конкуренции.

Меры по борьбе с «зарплатным рабством», в частности перевод зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей и бесплатный вывод зарплаты на счета в других банках. За счет этого решения регулятор рассчитывает снизить издержки потребителей при подключении к услугам разных банков.

Введение «конкурентного нейтралитета» для госбанков. Кредитные организации, в капитале которых участвуют госструктуры, не должны использовать финансовую или иную помощь от государства, чтобы получить преимущество при ведении коммерческой деятельности. «В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов ее использования», — указывают авторы.

Ограничения сделок M&A на финансовом рынке. Банк России выступил за законодательные барьеры для совершения сделок слияния и поглощения финансовыми организациями, если доля объединенной структуры превысит 30% хотя бы на одном из сегментов рынка. Это позволит предупредить чрезмерную консолидацию, говорится в докладе.

Крупные финансовые организации создают экосистемы, в которых собираются «большие массивы наиболее значимых данных о гражданах», отмечает ЦБ: «В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством (например, первоочередное получение данных из государственных информационных систем)». Кроме того, такие компании «задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели». Из-за этого происходит монополизация экономики, растут «риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах».

СБП должна быть одна

В докладе регулятор критикует создание аналогов Системы быстрых платежей (СБП) банками. СБП была запущена в начале 2019 года для денежных переводов физических лиц между разными банками по номеру телефона. В ней уже участвует 27 банков.

В июне Госдума приняла законопроект, который обязал все системно значимые банки присоединиться к СБП с 1 октября. Единственный игрок, который этого не сделал, — Сбербанк (его глава Герман Греф не раз заявлял, что не видит причин присоединяться к системе). За невыполнение требований закона ЦБ направил Сбербанку предписание и назначил как минимум один штраф. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет штрафовать Сбербанк до тех пор, пока тот не присоединится к СБП. Греф сказал, что банк не успеет подключиться к СБП до конца 2019 года.

У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона. В 2018 году, еще до появления СБП, он дал возможность присоединиться к ней другим банкам и компаниям. Сейчас среди ее участников — четыре банка (Тинькофф Банк, Совкомбанк, Проинвестбанк и СДМ-банк) и четыре компании («Связной — Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги»).

«Создание аналога СБП одним из участников рынка приведет к значительному искажению конкурентной среды. Создатель такой общерыночной системы получит доступ к огромным массивам рыночных данных, а также рыночную власть в части допуска и определения условий участия для остальных участников рынка», — отмечается в докладе ЦБ. Регулятор не уточнил, о каком именно банке идет речь

Переводы между физлицами не единственный сегмент, где Сбербанк конкурирует со своим акционером: летом текущего года он быстрее ЦБ запустил свою технологию платежей по QR-коду, которая открыта и для других банков.

Юлия КОШКИНА, Евгения ЧЕРНЫШОВА