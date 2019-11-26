26.11.2019 09:00 318

Приток граждан на фондовый рынок во второй половине этого года опережает все прогнозы: ежемесячно биржа регистрирует свыше 150 тысяч новых клиентов-физлиц.

За 10 месяцев этого года открыли брокерские счета 1,3 миллиона человек — почти в два раза больше, чем за весь 2018 год. На бирже, таким образом, присутствуют уже 3,3 млн человек, и хотя счетов, с которых регулярно совершаются сделки, гораздо меньше, в целом активность растет. Причины — на фондовый рынок стали привлекать вкладчиков крупнейшие банки, российский рынок акций устойчиво растет и показывает высокую дивидендную доходность (6,7%), тогда как ставки по депозитам быстро падают, наконец, продолжают приносить плоды налоговые вычеты по льготным индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). В конце августа зарегистрирован миллионный ИИС, сейчас их уже 1,3 млн (хотя объем активов все еще незначителен — около 130 млрд рублей), и только за последнюю неделю открыто 42 тысячи счетов, рассказал предправления Московской биржи Юрий Денисов на конференции "Розничный инвестор", организованной НАУФОР совместно с биржей. По итогам 2020 года количество ИИС может вырасти до 2 млн, прогнозирует первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Он анонсировал создание при участии брокеров дата-хаба по ИИС, чтобы можно было понять, действительно ли инвесторам удается зарабатывать больше, чем вкладчикам, и подытожил предложения ЦБ о расширении использования вычетов по ИИС на доход (тип Б). Этот тип вычета до сих пор почти не востребован, но стимулирует более долгосрочные инвестиции. Прежде всего это увеличение порога ежегодных взносов с текущего 1 млн рублей за счет возможности положить суммы в рамках неиспользованных лимитов за последние два года и "авансом" — за два года вперед, а также за счет права "доложить" половину того, что было ранее снято. ЦБ предлагает разрешить частично выводить активы с ИИС без последствий в случае тяжелой жизненной ситуации (по аналогии с уже введенными ипотечными каникулами), направления 100% на первый взнос по ипотеке и всех средств, которые превышают объем внесенных за последние три года. Для отмены "рабства" инвесторов (невозможности иметь более одного ИИС) минфину и ФНС предложены три варианта: открытие основного и дополнительного ИИС с внесением и выводом активов через основной, открытие нового ИИС раз в год либо просто разрешение множественности льготных счетов.

При этом от идеи параллельного сворачивания вычетов на взнос по ИИС решено отказаться — в этой части сохранится статус-кво, следовало из выступления директора департамента финансовой политики минфина Яны Пурескиной.

Игорь ЗУБКОВ

