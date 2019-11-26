26.11.2019 09:10 158

Банкам и микрофинансовым организациям могут запретить предлагать клиентам кредитные договоры, которые «по умолчанию» предусматривают согласие клиента на страховку или другие дополнительные услуги. Такие поправки в закон «О потребительском кредите» внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.

«Часто встречаются случаи, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки «X» («V»), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как следует из документа, в такой ситуации клиент может не подозревать, что от дополнительных услуг можно отказаться, а страхование не всегда обязательно для получения потребкредита или займа.

Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них. Кроме того, кредиторам запретят получать согласие от заемщика на дополнительные услуги в заранее напечатанной шаблонной форме.

Банк России концептуально поддерживает предложения депутатов, которые касаются платных услуг для потребителей, отметил представитель ЦБ. Он уточнил, что регулятор изучит законопроект, как только он поступит.

Как пытаются ограничить аппетит банков и МФО

В июле ЦБ выпустил информационное письмо, которое касалось предоставления дополнительных услуг при выдаче потребкредитов и займов. Банк России рекомендовал участникам рынка раскрывать в договорах стоимость платных услуг и страховок. Кроме того, он предлагал кредиторам получать согласие от клиентов на дополнительные услуги не на отдельном бланке, а в самом кредитном договоре. Информационное письмо ЦБ носит для банков и МФО рекомендательный характер.

В октябре стало известно, что похожие поправки в закон «О потребительском кредите» разрабатывает Минфин, однако пока они не внесены в Госдуму. Ведомство предлагало запретить банкам и МФО выдавать ссуды только при условии покупки дополнительных услуг. Единственное исключение — страхование предмета залога при выдаче кредита.

Защитят ли поправки клиентов от навязанных услуг

Инициатива повысит прозрачность договорных отношений между потребителями и финансовыми организациями, считает один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Антон Гетта. «Добросовестные кредиторы будут уверены, что заемщики здраво оценивают стоимость кредита и согласны с ней, что позволит избежать недоразумений и конфликтов. Клиенты будут понимать реальную стоимость кредита и сопутствующих услуг», — поясняет он.

Банки и МФО иногда вводят клиентов в заблуждение, навязывая им услуги, которые не обязательны для выдачи ссуды, констатирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «К нам периодически поступают обращения, в которых потребители жалуются на менеджеров, заявляющих, что если договор не будет подписан в предложенном банком варианте, то не будет заключен в принципе. Однако позже при детальном изучении договора выясняется, что эти «обязательные» для заключения договора условия таковыми вовсе не являются». Еще один способ продажи дополнительных услуг — отсылка в договоре на сайт кредитной организации, на который заемщик, как правило, не заходит во время подписания договора, продолжает Лазарева. По ее оценкам, поправки помогут пресечь недобросовестную практику присоединения потребителей к коллективным страховым договорам.

ВТБ поддерживает нововведение о дополнительном уведомлении клиентов, появление таких обязанностей не отразится на работе и сроках принятия решений по кредитам, отметил представитель банка. «ВТБ использует форму заявления на заключение кредитного договора, предусматривающую различные виды заполнения в зависимости от согласия клиента на дополнительные услуги (в частности, страхование). Типовая форма включает условия предоставления услуги, в том числе стоимость», — пояснил он.

«Сбербанк предоставляет клиентам в явном виде выбирать продукты и услуги», — заявил его представитель. Остальные банки из топ-10 не ответили на запрос РБК.

Юлия КОШКИНА