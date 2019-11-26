26.11.2019 09:20 212

Не меньше 45 банков в ближайший год могут потерять лицензии, причем пик отзывов придется на ближайшие месяцы, допускают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Доля проблемных банков по-прежнему высока — фактически каждая пятая кредитная организация сейчас убыточна.

Об этом говорится в обзоре "Эксперт РА" "Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года".

Активный процесс зачистки банковского рынка от проблемных игроков начался в 2013 году с приходом на пост главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Год назад Набиуллина констатировала, что за пять лет ЦБ отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков. Она также упоминала, что основная часть расчистки сектора уже завершена и будет полностью закончена за два-три года.

С начала 2019 года были отозваны лицензии у 23 банков, еще ряд игроков прекратили самостоятельную деятельность из-за реорганизации в форме присоединения, а также из-за аннулирования лицензий при уходе с рынка (это, в отличие от отзыва лицензии Банком России, добровольное решение). Аналитики "Эксперт РА" ожидают, что затихший было в последнее время процесс отзыва лицензий ускорится — так, после прошедшего без крайних регулятивных мер октября только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций. Таким образом, оправдывается предположение об ускорении расчистки сектора от нестабильных игроков, указывают в "Эксперт РА". По данным Банка России, на 1 ноября в стране было зарегистрировано 454 банка. Индекс здоровья сектора, рассчитываемый "Эксперт РА", показывает, что на горизонте года рынок могут покинуть 45 банков.

В 2019 году рынок покинули 23 банка — по сравнению с недавним прошлым это немного

По итогам последних четырех полностью завершившихся кварталов 20% банков показали отрицательный финансовый результат, отмечают аналитики агентства. При этом с начала 2019 года доля убыточных банков остается практически неизменной.

Примечательно, что при расчете финансового результата без динамики резервов на возможные потери доля убыточных игроков снижается лишь на 5%. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций, констатируют аналитики. Генерируемые убыточными банками чистые доходы не покрывают расходы на обеспечение деятельности, что не позволило бы им получить прибыль даже при отсутствии потерь от реализации кредитного риска.

Убыточность выступает причиной продолжающейся потери капитала и повышает чувствительность банков к непредвиденным стрессам от обесценения активов, считают в "Эксперт РА". Повышению эффективности и выходу на положительный финансовый результат зачастую препятствует дефицит устойчивого фондирования — так, за прошедшие четыре квартала 39% банков испытали чистый отток средств населения, 46% — отток средств предприятий. Волатильная ресурсная база небольших кредитных организаций, в которой преобладают краткосрочные источники фондирования, не позволяет им конвертировать запас ликвидности в приносящие процентный доход активы и ухудшает перспективы финансового оздоровления, подчеркивают в агентстве.

Роман МАРКЕЛОВ