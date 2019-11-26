26.11.2019 09:40 230

Депутаты предлагают обязать кредитные организации раскрывать заемщикам полную информацию о дополнительных услугах.

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу группой депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, сегодня в банковской практике участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации об условиях займа. К примеру, кредитная организация при оформлении кредита не сообщает заемщику о возможности получения займа без страхования, о том, что заемщик может выбрать любую кредитную организацию, о стоимости страхового продукта, о праве заемщика на расторжение договора страхования в "период охлаждения", а также не предоставляет график платежей и расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах — со страхованием и без него. Также часто встречаются случаи, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки "X" ("V"), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка.

По мнению парламентариев, все это недопустимо. Такой же позиции придерживается Роспотребнадзор, считающий, что подобная практика вводит потребителей в заблуждение. Помимо этого на сторону заемщиков встают и суды.

Поэтому законопроектом предлагается, в частности, раскрывать все условия кредитования непосредственно в договоре потребительского займа. Считать недопустимым проставления кредитором в заранее напечатанной форме (в виде "галочек" и иных обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями кредитования (заимствования) без его собственноручной подписи.

Также проект федерального закона обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита (займа) стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги.

Банки редко сообщают заемщикам о возможности получить кредит без страховки, а стоимость допуслуг отправляют искать на сайт

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, банковские страховки — не что иное, как завуалированный сбор. Ни от каких реальных рисков они не защищают. "Вот, смотрите, выплаты по ОСАГО составляют 80 процентов от собранных денег, а выплаты по страховкам, связанных с кредитами, лишь 10 процентов. О чем это говорит? О том, что в реальности страховка составлена таким образом, что при наступлении страхового случая возникнет масса нюансов и страхователь ничего не получит, — объясняет Янин. — Как правило, банковские страховки должны защищать от потери работы или утере работоспособности. Иными словами, если заемщик вдруг сильно заболел и не может трудиться и оплачивать кредит, за него это должна делать страховая организация. На самом же деле, страхуются лишь несчастные случаи. Также и с потерей работы. При наступлении страхового случая выяснится, что вы подпадаете под страховку, если только ваша организация признается банкротом. Но это же единичные случаи".

Ольга ИГНАТОВА