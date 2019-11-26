26.11.2019 10:00 249

Целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка. Большинство из них присоединяется к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию. Так поступил НПФ «Эмеритура», входящий в группу «Ингосстраха» и в котором давно не было обязательств. В итоге через год в России может остаться всего 40 частных пенсионных фондов, что, конечно, сократит издержки для самих НПФ и их акционеров, но, скорее всего, снижение костов для фондов не почувствует сам потребитель, полагают эксперты.

НПФ «Эмеритура» принял решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность, говорится в сообщении фонда от 25 ноября. В годовом отчете «Эмеритуры» за прошлый год утверждалось, что «в 2019 году фонд рассматривает возможность завершения деятельности и добровольного отказа от лицензии в связи с достижением корпоративных целей». НПФ «Эмеритура» (бывший ПФ «Ингосстрах») на конец третьего квартала, согласно списку аффилированных лиц фонда, принадлежал холдинговой компании «Инвест-Полис», специализирующейся на капиталовложениях в ценные бумаги в интересах «Ингосстраха», следует из прошлогоднего сообщения об отзыве рейтинга «Эксперт РА». Обязательства перед оставшимися вкладчиками и участниками прекращены в первом квартале 2019 года.

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