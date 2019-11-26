26.11.2019 10:30 206

В Счетной палате (СП) считают возможным предоставить доступ региональным властям к информации, составляющей налоговую тайну, для оценки эффективности действующих для юрлиц налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Контрольное ведомство проводило проверку развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2016 — 2018 годах. Субъекты Российской Федерации должны оценивать эффективность налоговых льгот, предоставленных организациям, и выпадающие доходы бюджета. Но у региональных властей отсутствует необходимая информация, так как Налоговый кодекс не дает им доступ к налоговой тайне, отмечают в СП.

"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", — приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

При этом, налоговые расходы, то есть выпадающие доходы региональных бюджетов, в 2018 году выросли вдвое по сравнению с 2017 годом в связи с применением льгот по налогу на прибыль организаций.

Количество юрлиц, которые пользуются данными льготами, в целом по стране за последний год сократилось. Однако количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций выросло в Санкт-Петербурге на 51 процент (на 30 организаций), а в Московской области — на 96 процентов (на 47 организаций).

Методики оценки эффективности налоговых льгот, которые сейчас применяют эти регионы, не позволяют объективно оценить их отдачу, указали в СП.

Евгений ГАЙВА

