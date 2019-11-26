Российская валюта и акции слабо снижаются в ожидании торговой сделки США с Китаем

26.11.2019 15:00 180

Российский рубль и фондовые индексы умеренно опускаются во вторник, участники рынка следят за развитием событий вокруг американо-китайских переговоров о торговом соглашении.

На фондовых биржах всего мира наблюдается сниженная торговая активность в преддверии празднования Дня благодарения в США.

К 11:55 МСК курс рубля к доллару понизился на 0,21% и находился на уровне 64,0750 рубля за доллар, к евро рубль опустился также на 0,21% до 70,5775 рубля за евро.

"Волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов... Согласно нашей модели, равновесный курс пары доллар/рубль по-прежнему расположен выше отметки в 65 рублей за доллар, но явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдаем", — говорится в сообщении аналитиков Промсвязьбанка.

Вместе с тем эксперты Alor Brokerage указывают, что с точки зрения технического анализа, ослабление рубля до уровня ниже 64,10 к доллару откроет возможность для дальнейшего снижения до 65,50, что, вероятно, является "стратегической целью для снижения рубля в этом году".

Во вторник министерство финансов России раскроет детали недельных аукционов ОФЗ, которые состоятся в среду. Спрос на эти облигации рассматривается в качестве индикатора настроений инвесторов по отношению к российским активам.

Цена нефти марки Brent, глобального бенчмарка для российской нефти, слабо меняется и находится на уровне $63,6 за баррель.

Российский долларовый фондовый индекс RTS к 11:55 МСК снизился на 0,37% до 1.449,3 пункта, рублевый MOEX — на 0,26% до 2.947,56 пункта.

Андрей ОСТРОУХ. Перевел Владимир САДЫКОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ