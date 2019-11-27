27.11.2019 08:30 170

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Об этом сообщила пресс-служба Российско-британского бизнес-форума, на котором 27 ноября будет объявлено о проекте.

Великобритания станет первой страной для реализации пилота с платежной системой «Мир» и PayXpert на территории Европы, говорится в релизе. «Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert — первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга «Мира», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Детали сотрудничества в пресс-релизе не приводятся, но в нем говорится, что «возможность совершать транзакции через российскую систему упростит платежные операции для клиентов компаний, предлагающих товары или услуги на российском рынке».

Процессинговая компания PayXpert принимает платежи в интернете (для онлайн-бизнеса) и через собственные mPOS-терминалы, которые преимущественно используют курьеры, рестораны и мелкие торговцы, сказано на ее сайте. PayXpert, созданная в мае 2009 года в Нидерландах, работает в Великобритании, Франции, Германии, Испании, странах Азии и предоставляет услуги по приему карт к оплате торгово-сервисным предприятиям. Компания не раскрывает проходящий через нее объем транзакций. Чистые активы PayXpert в Британии составляют порядка £250 тыс., согласно ее отчетности за 2018 год.

Пилот поможет развитию туристического сектора, говорится в релизе. Впрочем, выбор Великобритании в качестве страны для пилота «достаточно спорный, так как это дорогая страна, которая не пользуется особой популярностью у наших туристов, тем более у бюджетников», говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова. Сам выход на европейский рынок — «правильный шаг, который повысит привлекательность платежной системы», а картами «Мир» могут начать пользоваться не только бюджетники, считает она.

РБК направил запрос в НСПК.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году после того, как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма к России. Первые карты «Мир» были выпущены в конце 2015 года. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты и выплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. До 1 июля 2020 года на национальные карты должны быть переведены все пенсионеры, в том числе военные.

Российские банки уже выпустили около 64 млн карт «Мир»: помимо России, они принимаются к оплате в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Турции. Европу каждый год посещают более 40 млн российских туристов, тратя в среднем около £172 в день, отмечается в релизе Российско-британского форума.

Евгения ЧЕРНЫШОВА