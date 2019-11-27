27.11.2019 08:40 189

В 2020 году рост российской экономики может оказаться выше правительственного прогноза, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фактически помешать этому могут только внешние обстоятельства — а именно рецессия в мировой экономике. Стратегически же заметного роста ВВП можно будет добиться улучшением делового климата и снижением давления на бизнес.

Об этом говорили участники VI Международного форума Финансового университета при правительстве РФ. Бюджетное финансирование нацпроектов (в том числе и на них правительство возлагает надежды по ускорению роста ВВП) отстает от графика, оно должно увеличиться в 2020 году. Майский указ президента ставит цель к 2024 году добиться вхождения России в топ-5 крупнейших экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть выше 3%). Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает роста экономики в 2020 году на 1,7%, откладывая более существенное ускорение на последующие два года (3,1-3,2%).

По мнению Аксакова, в 2020 году ВВП может вырасти и на 2% (о стремлении к такому показателю говорил и глава минэкономразвития Максим Орешкин). Но если сбудутся прогнозы о наступлении рецессии в мировой экономике, Россия не останется в стороне и покажет, мягко говоря, более скромные результаты, следует из слов Аксакова. Возможное начало мирового кризиса повлияет на Россию через снижение цен на сырьевые товары.

При этом восстановление цен на нефть после провала 2014-2015 годов не привело ни к заметному росту ВВП, ни к росту доходов населения, отметил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Большая проблема для экономики — состояние делового климата, в первую очередь в контексте отношения бизнеса и силовых структур, говорит Титов. Впрочем, по его словам, нельзя сказать, что бизнесу мешает только это: из-за экономических условий резко снизилась доходность и стало невыгодно производить внутри страны. Кроме того, реальные ставки по кредитам бизнесу по-прежнему высоки. По мнению Титова, пора переходить с политики макроэкономической стабилизации (по факту антикризисной) к инвестиционной.

Роман МАРКЕЛОВ