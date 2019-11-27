27.11.2019 08:50 166

«Открытие холдинг», основным кредитором которого является банк непрофильных активов «Траст», распродает активы. В третьем квартале он выручил от продажи ценных бумаг 8,4 млрд руб. Среди них были акции Объединенной вагонной компании, а также доли в капитале трех рейтинговых агентств. У холдинга остается все меньше рабочих активов, поэтому в отношении него возможны более агрессивные действия со стороны кредиторов, полагают эксперты.

За девять месяцев этого года выручка «Открытие холдинга» превысила этот показатель по всему прошлому году на 56% и составила 9,2 млрд руб., свидетельствует российская отчетность компании. Большая часть выручки (8,4 млрд руб.) пришлась на третий квартал, и почти 100% ее было обеспечено в третьем квартале доходом от реализации ценных бумаг. Лишь 19 млн руб. обеспечил накопленный купонный доход по облигациям.

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