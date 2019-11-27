27.11.2019 09:40 182

Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты Gram. Миллиардер даст показания в рамках спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая заблокировала продажу токенов Gram.

Основателя Telegram Павла Дурова в январе допросят в ходе разбирательства, инициированного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за планов компании выпустить свою криптовалюту. Такое распоряжение подписал судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Питер Кевин Кастел. Помимо того, показания будут давать коллеги Дурова — Илья Перекопский и Шьям Парех, следует из документа.

Первым показания даст Парех, имя которого упоминалось в одном из письме инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Его планируется заслушать 10 декабря. Через шесть дней планируется допросить Перекопского, который с апреля 2018 года занимает должность вице-президента Telegram. Оба будут давать показания в Лондоне, следует из документа. Сам Дуров даст показания 7 или 8 января 2020 года, место в документе не названо.

Дача показаний запланирована в рамках рассмотрения иска SEC против двух офшорных компаний: Telegram Group Inc и ее дочерней TON Issuer Inc. В октябре комиссия через суд добилась запрета продажи токенов Gram, которые Telegram планировал реализовывать через криптоплафторму TON. По данным ведомства, компания миллиардера стала привлекать инвестиции для «различного бизнеса», включая разработку TON, но ни Telegram, ни инвесторы не подали соответствующую заявку на регистрацию, нарушив закон.

Telegram потребовал отклонить иск SEC, обвинив регулятора в том, что в своих судебных действиях против компании он ненадлежащим образом участвовал в «регулировании правоприменением» в новой, зарождающейся области законодательства и не дал четкого обоснования своей позиции о том, что в действительности является нарушением федеральных законов о ценных бумагах.

Слушания по иску SEC к Telegram назначены на 18 февраля 2020 года. Ранее Forbes писал , что если суд примет решение в пользу SEC, Дуров в теории может вернуть деньги американским инвесторам и запустить TON в работу.

Клара МИНАК, Forbes Staff

