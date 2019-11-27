27.11.2019 09:50 204

ЦБ собирается получить от кредитных организаций информацию о числе устройств их банковских платежных агентов (БПА). Особое внимание он просит уделить комиссиям, взимаемым агентами в небольших населенных пунктах, там у граждан зачастую нет альтернативного канала платежей. ФАС не исключает введения в следующем году ограничения на размер комиссионных.

В распоряжении "Ъ" оказалось письмо Ассоциации банков России (АБР), в котором она по «просьбе Банка России» просит направить в свой адрес информацию по состоянию на 1 декабря «об изменении числа устройств БПА» и уровне комиссионного вознаграждения. При этом банки должны выделить «информацию по населенным пунктам с численностью населения менее 3 тыс. человек». Вечером во вторник оперативно получить комментарии ЦБ о целях сбора подобных данных "Ъ" не удалось.

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