27.11.2019 10:10 202

Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Подготовка документов продолжалась около года. В них речь идет в том числе о том, что нормативные акты в адрес бизнеса должны обновляться каждые пять лет, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

Хотя в законопроекте предлагается ввести новые виды контроля — контрольную закупку, выездные обследования, рейд — основной акцент будет сделан на профилактических мерах. Также изменится оценка контролеров: судить по их работе будут по количеству устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать.

При этом, однако, существует несколько десятков вида контроля, которые не подпадают под новые правила, пишет газета. Например, исключением является контроль ФАС за госзакупками, иностранными инвестициями и гособоронзаказом. Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, на контроль за экспортом. Некоторые из исключений (например, контроль силовых ведомств в воинских частях и учреждениях исправительной систем) интересы бизнеса не затрагивают.

Собеседники «Ведомостей» при этом допускают, что при рассмотрении законопроекта в Госдуме список исключений может измениться.

Опрошенные газетой эксперты указывают, что интересы бизнеса при подготовке документов были учтены, однако вопрос состоит в том, как предложенные правила будут применяться на практике. Главное, чтобы система профилактических мер действительно работала, а все проверки согласовывались с прокуратурой, отметил вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Артем ФИЛИПЕНОК