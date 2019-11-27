27.11.2019 10:40 256

С 28 ноября все свои споры со страховщиками граждане смогут решать с помощью финансового омбудсмена. Это просто, быстро и, в отличие от рассмотрения дела в суде, бесплатно.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг начал работать на страховом рынке 1 июня 2019 года. Все это время он рассматривал споры, связанные исключительно с моторными видами страхования. С 28 ноября полномочия омбудсмена расширяются. К нему могут обращаться недовольные выплатами владельцы любых страховых полисов, за исключением ОМС. Предметом спора, который рассмотрит омбудсмен, может стать, например, страхование квартиры или дачи, страхование от несчастных случаев и болезней или при выезде за рубеж.

Служба финансового уполномоченного рассматривает имущественные споры на сумму до 500 тысяч рублей (по ОСАГО ограничений нет) и только те дела, которые еще не побывали в суде. До подачи жалобы омбудсмену нужно получить ответ страховой компании, в котором содержится полный или частичный мотивированный отказ в выплате.

Обратиться к финансовому уполномоченному можно через официальный сайт службы. Если жалоба подается впервые, потребуется зарегистрироваться и создать личный кабинет. Письмо также можно отправить обычной почтой на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. Помощь по любым вопросам могут оказать специалисты кол-центра по телефону: 8 (800) 200-00-10.

Подача обращений и их рассмотрение для граждан бесплатны. Для подготовки документов не требуется никаких специальных знаний. Заявление, если оно направляется по почте, можно написать в произвольной форме. Для подачи электронного обращения на сайте омбудсмена есть специальный шаблон. В службе финуполномоченного рекомендуют гражданам не обращаться к посредникам, обещающим помощь в оформлении документов и берущим плату за свои услуги.

Рассмотрение спора осуществляется гораздо быстрее, чем в суде, — на это отводится 15 дней. Для проведения экспертизы срок может быть увеличен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен, он может обратиться в суд.

"Перспективу расширения полномочий финансового омбудсмена на весь страховой рынок мы оцениваем положительно", — заявил "Российской газете" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

С одной стороны, этот институт полезен гражданам, отметил он. Упрощенная форма подачи обращений, ускоренный процесс рассмотрения, отсутствие необходимости платить какие-либо пошлины — это большое преимущество для потребителей, считает Ефремов. С другой стороны, страховым компаниям тоже выгодно сотрудничество с омбудсменом. Если решение принимается даже не в пользу страховщика и ему нужно в течение 10 дней оплатить расходы, связанные со спором, у него тем не менее не возникает обязанности платить штрафы и неустойки, как это могло бы быть при рассмотрении дела в суде.

"Следует отметить и паритетность принимаемых омбудсменом решений: около 50% в пользу страховых компаний и около 50% в пользу потребителей. В целом, можно сказать, что процесс урегулирования споров между страховыми компаниями и потребителями благодаря созданию института финансового уполномоченного приобрел более цивилизованную форму", — резюмировал Сергей Ефремов.

Юлия КРИВОШАПКО

