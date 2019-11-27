27.11.2019 10:50 355

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК). При этом 27% респондентов назвали такой шаг «очень вероятным». Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.

Такие настроения россиян генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий считает вполне отвечающими общемировой тенденции.

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе», — отметил Зарецкий.

По словам замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова, расширению возможностей удаленной работы, в том числе на фрилансе, способствуют цифровизация бизнес-процессов, а также увеличение доступности интернета в российской глубинке.

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка. Из них каждых шестой (17%) зарабатывает таким образом более 40 тыс. руб. в месяц, еще 9% — 30–40 тыс. руб., 13% — 20–30 тыс. руб., 21% — 10 тыс. руб., а 40% — менее 10 тыс. руб.

Авторы исследования отметили также, что большинство тех, кто мечтает о переходе на фриланс, понимают все связанные с таким шагом риски. Основными угрозами потенциальные фрилансеры считают (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

финансовую нестабильность — 68%;

отсутствие пенсионных отчислений и, как следствие, невозможность рассчитывать в старости на пенсию — 32%;

невозможность получить ипотечный или потребительский кредит — 23%.

Кроме того, 20% опасаются, что переход на фриланс приведет к снижению их дохода, а еще 11% считают неудобным отсутствие оборудованного рабочего места. Никаких рисков, связанных с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью в результате перехода на фриланс, не увидел только 21% респондентов.

«Важно, чтобы самозанятые не выпадали из социальной системы и имели возможность позаботиться о своем доходе в старости. Для этого негосударственные пенсионные фонды должны предложить им простые и удобные финансовые инструменты, предполагающие инвестиционный доход выше инфляции и юридическую защиту накоплений», — отметил Зарецкий.

С начала 2019 года в четырех регионах России — Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях — введен налог на профессиональный доход с самозанятых, который позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6%. В конце октября Минфин выступил за расширение эксперимента еще на 19 регионов страны.

В ноябре глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что в качестве самозанятых уже зарегистрированы более 260 тыс. россиян.

Евгений КАЛЮКОВ