Рубль немного подешевел к доллару и подрос к евро, без затей копируя форекс

27.11.2019 11:00 200

Рубль утром среды минимально подешевел к доллару и немного вырос к евро, отражая динамику форекса, где ЕМ-валюты, а также единая европейская, сейчас в минусе против валюты США.

Локальной поддержкой способны выступить незначительные по объему, но заметные на малоликвидном перед Днем благодарения локальном валютном рынке точечные продажи экспортной выручки под завтрашнюю уплату налога на прибыль, которые впрочем, далее могут сойти на нет.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,00, и рубль дешевеет на 5 копеек.

К евро рубль набирает 5 копеек, котировки вблизи 70,46.

"Рубль продолжает торговаться с оглядкой на глобальные площадки, поскольку сугубо локальных новых драйверов нет: до декабрьского заседания ЦБ ещё три недели, а предложение валюты от экспортеров может сократиться после выплат налога на прибыль в четверг", — сказал Дмитрий Полевой из РФПИ. По его мнению, торги пройдут в диапазоне 63,75-64,25 рубля за доллар.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты тяготеют к снижению с начала дня.

Евро теряет почти 0,1% в паре с долларом, котировки вблизи $1,1010.

На форексе его участники предпочитают не делать резких или рискованных движений перед американскими праздниками, хотя в целом сейчас на рынках преобладает осторожный оптимизм после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон находится в "финальной стадии" работы над торговым соглашением с Пекином.

С другой стороны, его же вчерашние слова о поддержке Штатами протестующих в Гонконге воспринимаются рынками как риск для политических взаимоотношений двух стран.

Нефть немного дешевеет с начала дня, оставаясь вблизи 2-месячных минимумов. Баррель Brent оценивается в $64,20.

В фокусе внимания будет важная американская статистика: выходящие в 16.30 МСК динамика ВВП США за третий квартал и заказов на товары общего пользования за октябрь, далее в 17.45 — один из индикаторов деловой активности промсектора — индекс PMI Чикаго, а в 18.00 станут известны данные о динамике личных доходов и расходов за октябрь. Для нефти — публикация в 18.30 МСК официальных данных о запасах в США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ