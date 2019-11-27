27.11.2019 17:00 181

Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу бывшего председателя правления АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Игоря Шутова о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании 5,2 миллиарда рублей по обязательствам банка, говорится в определении суда.

Заявитель просил отменить решение Арбитражного суда Москвы от 20 февраля, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Тогда Шутов и еще три бывших руководителя кредитной организации были привлечены к субсидиарной ответственности.

ВС указал, что суды исходили из доказанности совокупности условий, необходимых для привлечения Шутова, являвшегося председателем правления и членом совета директоров банка, к субсидиарной ответственности. В судебных актах говорится, что Шутов непосредственно контролировал ход сделок должника по техническому кредитованию лиц, не осуществляющих хозяйственную деятельность, он не принял мер по предупреждению банкротства и совершал фальсификацию отчётности банка, что привело к неблагоприятным последствиям для должника и его кредиторов.

Выводы судов соответствуют нормам права, оснований для переоценки этих выводов по доводам жалобы не имеется, отметил ВС.

По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими «Евромет» лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц. Эти юрлица, по информации АСВ, не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Кроме того, при наличии соответствующих оснований не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Временная администрация по управлению банком «Евромет» выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из организации активов путем кредитования технических компаний. «Как следствие, по оценке временной администрации, стоимость активов банка «Евромет» на дату отзыва лицензии не превышала 1,3 миллиарда рублей при величине обязательств банка перед кредиторами в размере 6,7 миллиарда рублей», — сообщил Центральный банк (ЦБ) РФ.

Арбитражный суд Москвы 19 октября 2015 года признал несостоятельным банк «Евромет». По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 августа 2015 года 255-е место в банковской системе РФ.