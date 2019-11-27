27.11.2019 19:14 172

Публичные торги по реализации двух нежилых помещений ГУП КК «Кубаньлизинг» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На прошедшем аукционе со снижением начальной цены имущества унитарного предприятия конкурсному управляющему удалось реализовать лишь трактор «Беларус» за 277,1 тыс. рублей.

Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", на аукцион выставлялись два лота по 13,4 млн руб. каждый, в которые входят нежилые помещения площадью 262 кв. м каждое на четвертом и пятом этажах здания по улице Дзержинского, 8/1. Минимальная цена в конечном периоде торгов могла достигнуть 52% от начальной. Данное имущество «Кубаньлизинга» уже выставлялось на публичные торги по той же начальной стоимости, однако и в предыдущий раз не нашло покупателя.

Читать далее