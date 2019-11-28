28.11.2019 08:10 138

В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — организацию, которая займётся развитием искусственного интеллекта (ИИ). С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву (письмо есть у «‎Известий»). Центр будет разрабатывать регулирование для ИИ, внедрять его в управление Сбербанка для принятия решений на уровне топ-менеджмента, а также развивать ‎«‎умный город‎» в Москве. Эти меры помогут выполнить Национальную стратегию по развитию ИИ до 2030 года, уверены в Минэке. При этом право создать такую организацию обойдется России минимум в $3 млн.

Умный город и блокчейн

Создать в России Центр четвертой промышленной революции Минэкономразвития предложила международная организация «‎Всемирный экономический форум»,‎ говорится в письме Максима Орешкина к Дмитрию Медведеву. Подобные центры работают в США, Китае, Индии и Японии. Их основная задача — налаживать сотрудничество в области искусственного интеллекта между странами при участии ведущих экспертов в этой сфере.

Центр поможет России повысить конкурентоспособность экономики, стать одним из лидеров в отрасли, а также усилить эффективность мероприятий Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года, говорится в письме. Чтобы быть частью мировой сети центров промышленной революции, РФ необходимо платить «Всемирному экономическому форуму» ежегодный взнос в размере $1 млн, следует из документов. При этом минимальный срок участия — три года, таким образом, организация обойдется минимум в $3 млн.

Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка и выполнять три функции.

Совершенствование регулирования в области ИИ: эксперты центра помогут правительству решать регуляторные проблемы отрасли.

Внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка. Членам набсовета кредитной организации объяснят преимущества ИИ при принятии решений и аргументируют необходимость цифровой трансформации бизнеса. Сейчас госбанк использует систему машинного обучения при выдаче кредитов.

Развитие концепции «‎умный город‎» в Москве: планируется, что центр представит предложения для использования искусственного интеллекта и ‎‎«‎интернета вещей» при сборе и обработке больших данных.

Дополнением к этому функционалу могли бы стать проекты по информационной политике и блокчейну, говорится в сопроводительных материалах от «‎Всемирного экономического форума». К 2025 году количество девайсов, оснащенных «‎интернетом вещей» превысит 40 млрд, поэтому вопросы интеллектуальной собственности и защиты персональных данных станут еще более актуальными.

Блокчейн — технология, которая обеспечивает децентрализованное и безопасное хранение и передачу информации — может стать хорошим решением, уверены в организации.В пресс-службе аппарата правительства на вопрос «Известий», поддерживают ли появление такой организации, заявили, что прорабатывают этот вопрос. Там также отметили, что ответственным за нормативное регулирование искусственного интеллекта предполагается определить Минэкономразвития, а в дальнейшем эксперты центра могут быть привлечены в том числе к разработке законопроекта о регуляторах песочницах.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что вопросы, связанные с финансовыми обязательствами сторон при создании центра, а также сроками его функционирования, находятся в стадии согласования. В правительстве Москвы на запрос «‎Известий» оперативно не ответили, в Сбербанке отказались от комментариев.

Две стороны ИИ

Инициатива Минэкономразвития позитивная, потому что стимулирует развитие искусственного интеллекта в разных областях, отметила эксперт РАНХиГс Стелла Святская. Так, создание «‎умного города‎» в столице должно помочь решить проблему пробок, утилизации отходов, рационального использования ресурсов, что значительно улучшит качество жизни москвичей. А регулирование в области ИИ систематизирует знания и сформирует единую базу разработок — ключевые новации сегодня находятся в руках разных IT-компаний, пояснила она.

При этом развитие искусственного интеллекта имеет и негативные стороны. Например, система распознавания лиц на улицах резко снижает преступность, но в то же время лишает граждан свободы передвижения. Большой вопрос, готовы ли мы сегодня рассказать о себе всё, отметила Стелла Святская. Спорным она считает и внедрение ИИ в корпоративной структуре Сбербанка: это высокотехнологичная кредитная организация, которая активно развивается самостоятельно. Участие государства создает конфликт интересов: для Сбербанка внедрение ИИ выступает средством, а не целью, чего не скажешь о Центре промышленной революции.

В совершенствовании регулирования и внедрении элементов ‎«‎умного город‎а» должны участвовать в первую очередь частные компании, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Миссию государства целесообразнее свести к созданию благоприятных условий, для того чтобы фирмы развивали искусственный интеллект. В частности, большой эффект могло бы дать налоговое стимулирование для компаний, которые этим занимаются, отметил эксперт.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что искусственный интеллект для России — это благо и возможность двигаться вперед. Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития, развитие ИИ приведет к увеличению количества рабочих мест. Однако значительные изменения качества жизни россиян будут заметны не сразу: нужно много времени, чтобы ИИ дал значительный эффект на макроуровне.

Екатерина ВИНОГРАДОВА