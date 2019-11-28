28.11.2019 08:00 294

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- К декабрю финансовые рынки практически утопают в самодовольстве. Волатильность основных мировых валют находится на многолетних минимумах, а евро к доллару и вовсе демонстрирует минимальные внутридневные колебания в своей истории. Волатильность рубля также на многолетних минимумах — с 2014 года.

В частности, EURRUB топчется вокруг 70,5 весь ноябрь, практически не выходя из диапазона плюс/минус 25 копеек от этого уровня. Доллар имеет некоторую тенденцию к росту, но и она легко теряется в масштабах прошлых колебаний.

Однако если тишина фондового рынка исторически ассоциируется лишь с замедлением роста или снижения, то подобное спокойствие валютного рынка вызывает некоторую нервозность.

Дело в том, что в последний раз столь размеренные колебания рубля наблюдались в 2008 и 2014 годах, после чего начинался мощный и продолжительный тренд ослабления. В обоих случаях рубль терял более половины своей стоимости в последующие несколько месяцев.

Наблюдаются и отдельные тревожные признаки. Например, бразильский реал оказался под давлением, настолько сильным, что ЦБ страны ранее на неделе проводил интервенции, чтобы сбить однонаправленное ослабление реала. Турецкая лира потеряла 1,5 процента с начала недели.

Движения рынках валют развивающихся стран пока рано считать предвестником ослабления рубля в ближайшие дни. Российская валюта может заразиться этой слабостью валют EM, только если движения там окажутся достаточно устойчивыми.

Роман МАРКЕЛОВ

