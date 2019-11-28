28.11.2019 08:20 119

Льготы для бизнеса по налогу прибыль абсолютно неэффективны в 15 регионах. Об этом говорится в письме первого замглавы Минфина Леонида Горнина к руководителям субъектов (есть у «Известий»). В целом по стране результат не дают более 30% таких преференций. Другой вид послаблений — по налогу на имущество — непродуктивен в 12 регионах (при средней неэффективности по стране на уровне 43%). В письме первого замминистра главам субъектов рекомендуется исключить нерациональное использование бюджетных денег. По оценке Минфина, в прошлом году регионы недополучили 211 млрд рублей из-за льгот по обоим видам налогов. Их власти готовы пересмотреть только часть преференций — ведь такая практика помогает привлекать инвестиции.

От Петербурга до Камчатки

Минфин оценил рациональность использования регионами двух главных фискальных стимулов для бизнеса: льгот по налогам на прибыль и на имущество. Преференции первого вида «в полном объеме признаны неэффективными» в 15 регионах, говорится в письме Леонида Горнина к главам субъектов.

В их числе Брянская, Владимирская, Воронежская, Костромская, Новгородская, Астраханская и Оренбургская области, республики Карелия, Тыва, Бурятия и Карачаево-Черкесия. Также в этот список попали Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский АО. В среднем по всей стране субъекты нерационально используют более 30% таких преференций из их общего объема.

Льготы по налогу на имущество абсолютно непродуктивны в 12 регионах: Воронежской, Новгородской, Тверской, Магаданской, Саратовской и Новосибирской областях, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Забайкальском крае и Санкт-Петербурге. Средний по стране показатель неэффективности этого типа стимулов составил чуть более 43%.

Таким образом, в общей сложности в 25 субъектах абсолютно неэффективно предоставляются льготы либо по налогу на прибыль, либо по налогу на имущество.

Не до льгот

В письме первого замминистра главам регионов рекомендуется постоянно анализировать эти льготы и отменять неэффективные. В общем из-за снижения ставок для бизнеса по этим двум налогам в 2018 году бюджеты субъектов недополучили 211 млрд рублей, оценили в Минфине по просьбе «Известий».

В ответ на дополнительный вопрос о том, как планируется простимулировать регионы к отмене неэффективных послаблений, в пресс-службе ведомства сообщили, что масштаб недополученных из-за преференций доходов будет учитываться при составлении рейтинга регионов по качеству управления финансами. Кроме этого, субъекты обязаны до 1 августа 2020 года самостоятельно оценить эффективность льгот и представить в Минфин программу по отмене нецелесообразных. Конкретные дедлайны по очищению бюджетов от непродуктивных преференций регионам не ставят.

«Известия» опросили российские субъекты, попавшие в списки Минфина. В пресс-службе администрации главы Марий Эл сообщили, что в 2017 году ставка по налогу на имущество была понижена для двух организаций, реализующих в республике инвестпроекты на сумму 100 млн рублей. Льгота обошлась местному бюджету в 28,3 млн рублей. Формально, она действительно неэффективна, однако на практике преференция позволяет наращивать инвестиции в регион, поэтому отменять ее в ближайшее время не планируется, добавили в пресс-службе.

В правительстве Магаданской области сказали, что основная масса неэффективных преференций была отменена в 2017-2018 годах. Оставшаяся льгота по налогу на имущество для резидентов Территорий опережающего развития истекает в конце 2021 года, однако регион откажется от нее на год раньше.

Общий объем предоставленных Санкт-Петербургом стимулирующих налоговых льгот по налогам на прибыль и на имущество организаций в 2018 году составил порядка 15 млрд рублей. В Петербурге проведен мониторинг правоприменения действующего регионального налогового законодательства. Отдельные льготы были признаны неэффективными. Правительство Санкт-Петербурга разработало законопроект, на основании которого они подлежат отмене или замене на субсидии.

В Костромской области объём льгот за 2018 год составил 414,4 млн рублей. По оценке местного департамента экономического развития, в бюджет области на 1 рубль преференций поступает 10 рублей доходов от инвестпроектов. По новой методике Минфина, утвержденной в июне, правительство пока преференции не оценивало.

«Известия» также обратились в другие субъекты с просьбой прокомментировать эффективность налоговых льгот, действующих на их территории. В Нижегородской области заявили, что общая сумма преференций по налогам на прибыль и на имущество в 2018 году составила 3,7 млрд рублей. С начала года было отменено четыре льготы в связи с их неэффективностью.

В Пермском крае сказали, что по итогам 2018 года из общего объёма льгот на сумму 10,2 млрд рублей неэффективными признаны две льготы: для организаций в отношении имущества авиационной инфраструктуры и для потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства.

В Томской области за тот же период было предоставлено стимулирующих льгот на 390 млн рублей. Четыре из них на сумму 108 млн рублей имели по итогам 2018 года положительный бюджетный эффект.

Cамарская область предоставляет льготы по налогу на прибыль на сумму 3,5 млрд рублей и на имущество — на 2,3 млрд. Ряд льгот признаны неэффективными, их планируется заменить адресной поддержкой предприятий.

В Ханты-Мансийском АО — Югра 74,29% льгот по налогу на прибыль (на сумму 12,5 млрд рублей) признаны эффективными с точки зрения окупаемости для бюджета. По налогу на имущество аналогичные показатели составляют 99% или 3 млрд рублей.

В ЯНАО, Алтайском крае, Калининградской, Челябинской, Иркутской, Волгоградской, Орловской и Ростовской областях сообщили, что неэффективных льгот у них нет.

В остальных субъектах РФ не ответили на вопросы «Известий».

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Право получить льготы по налогам на прибыль и на имущество имеют лишь отдельные категории плательщиков. К ним относятся фармкомпании, инновационные организации, резиденты ОЭЗ или ТОР, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия (например, предоставляющие образовательные или медицинские услуги) и ряд других. Субъекты могут уменьшить региональную часть ставки по налогу на прибыль с 17 до 13,5% (до 12,5% в 2017‒2020 годах). Максимальный уровень выплаты по налогу на имущество — 2,2% от стоимости актива. Регионы вправе обнулять этот вид сбора.

Внутренний риск

Три года назад неэффективных льгот в субъектах было гораздо больше, уверена замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Однако с тех пор Минфин значительно ужесточил контроль за финансами. В частности, ведомство установило жесткие критерии долговой нагрузки. Она рассчитывается относительно общего объёма налоговых и неналоговых доходов региона. Чем больше он предоставляет преференций, тем ниже поступления в казну субъекта, тем, соответственно, выше показатель долговой нагрузки, объяснила эксперт. О том, что регионы стремятся активнее урезать льготы, свидетельствует снижение их веса в налогооблагаемой базе. Например, в Пермском крае — одном из «антилидеров» условного рейтинга самых щедрых на льготы регионов, вес преференций сократился с 3,8% в 2016 до 2,3% в 2018-м, в Оренбургской области — с 2,6% до 1,7% и так далее, заключила Елена Анисимова.

Впрочем, 30% и 43% непродуктивных льгот по налогам на прибыль и на имущество соответственно — это все ещё довольно существенный показатель, полагает главный экономист группы БКС Владимир Тихомиров. Дело в том, что около трети российских регионов дотируются из федерального центра. Фактически, это означает, что одни субъекты платят за неэффективное управление других.

Расширение практики установления налоговых преференций — один из основных внутренних рисков для бюджетной системы России, оценивал Минфин. Только на федеральном уровне за последние пять лет было предоставлено более 100 новых льгот. Из-за них бюджет недополучил не менее 720 млрд рублей к 2019 году. По подсчётам министерства, сейчас действует более 3,5 тыс. федеральных и региональных налоговых льгот и преференций на сумму более 4 трлн рублей.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

