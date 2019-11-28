28.11.2019 09:00 128

Правительство направит в госкорпорации и госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда до 5% в год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково.

Такие же темпы роста производительности (5%, рассчитывается как отношение добавленной стоимости к затратам труда, то есть численности работников) предусматривает профильный нацпроект для вовлеченных в него предприятий. Сейчас их уже более 700, они получают экспертную поддержку для перестройки производственных процессов и имеют доступ к льготным кредитам. Среди них нет госкомпаний, отметил гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. Хотя еще до запуска нацпроекта примером повышения производительности стал "Росатом", отметил министр экономического развития Максим Орешкин. "Нам хорошо видно, кто двигается в правильном направлении и кто двигается в другую сторону", — сказал он.

Рост производительности не угрожает увольнениями, считает Силуанов: предприятия, где показатель рос темпами 10% и более, напротив, создавали новые рабочие места за счет выхода на новые рынки с качественно новой продукцией. "Даже если произойдет высвобождение работников, государство поможет таким людям получить новую профессию и предложит новые возможности для трудоустройства", — заверил Силуанов.

Россия более чем в три раза отстает от развитых стран по производительности труда. Так, по данным ОЭСР, средняя выработка на час отработанного времени в России — 26,5 доллара, в США и Германии — 72, в Ирландии — 99,5.

Это интегральный показатель, который учитывает и уровень инвестиций, и качество человеческого капитала, и развитие технологий, и культуру производства, отметил Орешкин.

Игорь ЗУБКОВ

